Deux Freebox V9 en préparation ? Free sème des indices troublants

Freebox Révolution ©Free

Il est indéniable que la Freebox V9 est très attendue. Trois ans après la sortie de la Freebox Pop, cette nouvelle version devrait enfin faire son apparition. Free a maintenu le suspense, alimentant de nombreuses spéculations autour de cette itération inédite.

Alors que les premières rumeurs annonçaient la sortie de la Freebox vers la fin de l’année 2023, cela ne s’est pas concrétisé. Finalement, la présentation est prévue le 30 janvier 2024, lors d’un événement donné par Free.

L’entreprise promet du “jamais vu” pour sa nouvelle box, probablement l’intégration du Wi-Fi 7,et alimentant ainsi davantage les théories des abonnés. La dernière rumeur en date émane de la découverte d’une ligne de code sur le site Free Mobile. Elles suggèrent l’existence de deux versions distinctes de la Freebox V9.

Deux termes en particulier ont attiré l’attention : “freebox_v9” et “freebox_v9_light”. Selon une théorie, ils pourraient représenter des déclinaisons commerciales d’une même box. Une offre normale et une autre moins chère avec des services allégés, correspondant à l’appellation “light”. Ces lignes de codes ont été depuis été supprimées du site Free Mobile.

Aperçu de la Freebox V9 ©Free

Deux nouvelles Freebox, ou deux offres différentes ?.

De plus, il semble que les abonnés de Free pourraient bénéficier de deux offres comprenant :

Le forfait Free Mobile à 9,99 euros par mois la première année, puis 15,99 euros.

Le forfait Free Mobile à 15,99 euros par mois.

Malheureusement, les détails sur les caractéristiques de la Freebox V9 restent inconnus. En revanche, l’opérateur a eu la gentillesse de dévoiler les premiers visuels de sa box. L’appareil est décrit comme un “banger” par Free et semble adopter un design sobre et élégant. De quoi s’intégrer parfaitement dans n’importe quel salon.

Free a précédemment lancé simultanément deux Freebox (la Delta et la One). Il n’est pas exclu que ce code fasse référence à deux routeurs distincts. Cela ne s’est, en revanche, pas très bien passé, la Freebox One ayant été un échec commercial. Si cette théorie n’est pas à exclure, il est donc peu probable que Free utilise à nouveau ce genre de stratégie.

Quoi qu’il en soit, la Freebox V9 demeure encore bien mystérieuse et réserve potentiellement quelques surprises aux abonnés. Free aime semer le doute et intriguer ses utilisateurs. Il est également possible que ces lignes de code ne soient qu’un simple piège destiné aux curieux.

À mesure que le 30 janvier approche, les théories et fausses pistes autour du nouveau routeur se multiplient. Il faudra finalement attendre la présentation de la Freebox V9 pour savoir à quelle sauce seront mangés les abonnés Free.

TL;DR Des lignes de code du site Free Mobile suggèrent l’existence de plusieurs Freebox V9.

Freebox_v9 et freebox_v9_light représenteraient deux offres distinctes pour les abonnés.

Ces itérations de la Freebox pourraient être accompagnées par deux forfaits Free Mobile.

Source : Univers Freebox