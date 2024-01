Freebox V9 : Free donne un gros indice sur sa date de sortie

La nouvelle Freebox était censée arriver avant la fin de l’année 2023. Une fois n’est pas coutume, le FAI a toutefois pris du retard, laissant les Freenautes sur leur faim. Mais le nouveau boîtier est bel et bien sur le point de sortir comme en témoigne le dernier teasing réalisé par l’opérateur sur Instagram. Free a partagé une publication où il évoque les différentes Freebox déjà sorties en les associant avec un signe astrologique :

La Freebox Revolution, sortie le 14 décembre 2010, est sagittaire.

La Freebox Delta, sortie le 4 décembre 2018, est aussi sagittaire.

La Freebox Pop, lancée le 7 juillet 2020, est cancer.

Quand sortira la nouvelle Freebox V9 ?

Dans la quatrième image, on peut voir la mention “Freebox V9” associée avec le signe du verseau et la phrase “Tu ne me connais pas mais tu m’aimes déjà”. Le FAI laisse ainsi entendre ici que sa nouvelle Freebox sera lancée entre le 21 janvier et le 19 février, soit la période communément associée au signe verseau.

On peut même faire des estimations encore plus précises vu que Free fait généralement ses annonces le mardi. Voici donc les dates de sortie les plus plausibles pour le futur dispositif :

23 janvier

30 janvier

6 février

13 février

Pour le moment, Free est resté très discret sur les caractéristiques de sa nouvelle Freebox qui pourrait bien sonner le glas de la Delta. Selon le leaker expert de Free, Tiino-X83, la V9 pourrait prendre en charge le WiFi 7 qui offre une latence réduite et des débits plus rapides. Domotique, intelligence artificielle, port Ethernet plus performant…. D’autres fonctionnalités et améliorations alléchantes devraient également être au menu. “Ca va être énorme”, avait notamment teasé Nicolas Jaeger, DG délégué d’Iliad.

Reste à savoir dans quelle tranche de prix se nichera le nouvel abonnement. Il est probable que la V9, dont le nom officiel n’a toujours pas été dévoilé, vienne remplacer la Freebox Delta. Le cas échéant, elle serait logiquement proposée à un tarif similaire (39,99 euros par mois la première année puis 49,99 euros).