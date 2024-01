Freebox V9 : Free révèle sa date de présentation et promet “du jamais vu”

En mars dernier, Free avait commencé le teasing de sa nouvelle Freebox, le DG délégué d’Iliad annonçant que ça allait être “énorme”. Alors qu’on attendait la présentation en décembre, l’opérateur va finalement dévoiler la V9 dans quelques jours. L’opérateur vient en effet d’envoyer les invitations presse. La V9 sera présenté le 30 janvier prochain à 10 heures lors d’une conférence très attendue. “Comme un air de jamais vu“, promet Free en guise de teasing.

Le FAI ne précise pas dans l’invitation que l’évènement serait dédié à la nouvelle box. Mais cela ne fais pas l’ombre d’un doute. Et pour cause, Free nous avait donné il y a quelques jours un gros indice à grand renfort de signes astrologiques, laissant entendre que la V9 serait présentée entre le 21 janvier et le 19 février. Comme à l’accoutumée, l’opérateur a choisi le mardi, jour de la semaine qu’il privilégie pour ses grosses annonces.

Comme un air de jamais vu 🚀



Mardi 30 Janvier 2024 10h00 : Conférence Free !



Site officiel : https://t.co/oImOZ3y8UE



Live YouTube : https://t.co/qeasabaqT1



P.S. La dernière vidéo de mon post (qui vient du site Free) dévoile un peu la forme et la connectique de la Freebox V9 ! pic.twitter.com/A7F9BH0dbk — Tiino-X83 (@TiinoX83) January 25, 2024

A noter qu’il sera possible de suivre la présentation en direct sur la chaîne YouTube de Free. Voici le flux qui se lancera donc le 30 janvier prochain :

Reste désormais à savoir quelles seront les caractéristiques techniques de la V9 qui pourrait remplacer la Freebox Delta. Le cas échéant, elle se nicherait ainsi dans le même segment de prix que cette dernière qui coûte pour rappel 39,99 €/mois pendant un an puis 49,99 €. Il est en outre probable qu’elle soit la première box de l’opérateur à prendre en charge le WiFi 7.

En novembre dernier, le leaker Tiino-X83 avait en effet repéré la mention Wi-Fi EHT dans le code de Freebox OS. Cette appellation correspond au IEEE 802.11be aka le WiFi 7. Pour rappel, aucune box de l’opérateur n’est pas compatible avec ce standard, la Delta prenant “seulement” en charge le WiFi 6E. D’ailleurs, les FAI concurrents ne sont pas encore passés au nouveau standard qui promet une latence réduite et de meilleurs débits.