Ahsoka : la saison 2 de la série Star Wars enfin confirmée officiellement !

L’annonce inattendue a pris de court les fans de Star Wars. Mardi, Lucasfilm a révélé que le film The Mandalorian & Grogu allait entrer en production cette année pour une sortie future dans les salles obscures. Il s’agit du quatrième nouveau long-métrage confirmé pour la franchise étoilée. Le communiqué nous apprend également que la saison 2 de la série Ahsoka est en cours de développement.

La saison 2 de la série Ahsoka est officielle

C’est une excellente nouvelle tant l’incertitude planait autour de ce second acte. Si certaines fuites assuraient que le chantier avait bel et bien démarré, les déclarations récentes de Rosario Dawson n’encourageaient pas à l’optimisme. L’actrice principale n’avait jusqu’alors eu aucune discussion avec Dave Filoni au sujet d’un second acte. Mais celui-ci est bien dans les cartons, comme le révèle Lucasfilm dans son communiqué :

“The Mandalorian & Grogu viendra rejoindre la liste des longs métrages en développement de Lucasfilm, avec notamment des films réalisés par Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold et Dave Filoni, qui développe actuellement la saison 2 d’Ahsoka, entre autres”, peut-on ainsi lire dans l’annonce.

Qu’on se le dise, la perspective d’une saison 2 est très excitante à l’aune du dénouement du premier acte (attention spoilers). Alors qu’Ahsoka et Sabine sont coincées sur Peridea, Ezra est parvenu à rentrer discrètement dans la galaxie connue. Thrawn a également fait son grand retour ce qui annonce des temps très mouvementés.

Pour le moment, aucun détail sur l’intrigue de la saison 2 n’a été révélé par Lucasfilm. Celle-ci devrait permettre de construire une passerelle scénaristique entre les séries du MandoVerse et le prochain film The Mandalorian & Grogu. De quoi donner du liant à la franchise galactique. Il faudra toutefois se montrer patient puisque la série n’arrivera pas de sitôt sur Disney+.