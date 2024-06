G-Assist : à quoi sert cet assistant IA signé NVIDIA qui pourrait bien tout changer ?

Imaginez un assistant personnel qui vous guide dans vos jeux vidéo, vous offre des conseils personnalisés et vous aide à progresser plus rapidement. C’est ce que propose G-Assist, une nouvelle fonctionnalité d’intelligence artificielle (IA) dévoilée par NVIDIA pour les joueurs sur PC.

G-Assist © Nvidia

Après RTX Remix, qui métamorphose les jeux anciens, imaginez désormais un assistant personnel pour vos jeux vidéo. Un coach qui vous murmure des conseils à l’oreille, vous guide à travers les labyrinthes complexes et vous aide à terrasser les boss les plus coriaces. Ce rêve de joueur pourrait bien devenir réalité grâce à G-Assist, la nouvelle fonctionnalité d’intelligence artificielle dévoilée par NVIDIA.

Qu’est-ce que G-Assist ?

G-Assist, dévoilé par NVIDIA au Computex 2024, se présente comme un assistant IA innovant destiné à optimiser l’expérience de jeu sur PC. Intégré aux RTX AI Laptops et aux PC équipés d’une GeForce RTX 3060 ou supérieure, il tire parti de la puissance des GPU GeForce RTX et des technologies d’IA de NVIDIA, telles que le deep learning et la reconnaissance d’image.

Concrètement, comment ça marche ? G-Assist utilise l’IA pour analyser le jeu en cours et vos actions. Il observe votre façon de jouer, les obstacles que vous rencontrez et les ressources à votre disposition. Muni de ces informations, il vous propose des conseils personnalisés en temps réel.

Voici ses fonctionnalités principales de G-Assist :

Analyse du jeu en temps réel : G-Assist utilise l’analyse du flux vidéo et des données du jeu pour comprendre le contexte de la partie et les actions du joueur.

G-Assist utilise l’analyse du flux vidéo et des données du jeu pour comprendre le contexte de la partie et les actions du joueur. Conseils et guides personnalisés : L’assistant propose des conseils et des guides pertinents en fonction de la situation du joueur dans le jeu, de ses objectifs et de son style de jeu.

L’assistant propose des conseils et des guides pertinents en fonction de la situation du joueur dans le jeu, de ses objectifs et de son style de jeu. Optimisation des performances : G-Assist analyse les paramètres du jeu et de la carte graphique pour suggérer des optimisations visant à améliorer les performances et la fluidité du jeu.

G-Assist analyse les paramètres du jeu et de la carte graphique pour suggérer des optimisations visant à améliorer les performances et la fluidité du jeu. Aide à la progression : L’assistant peut fournir des informations sur les objectifs, les ennemis et les zones à explorer pour aider les joueurs à progresser dans leur jeu.

À lire : ChatRTX, RTX Remix : NVIDIA dope ses outils d’IA et commence sincèrement à nous bluffer

Besoin d’un coup de main pour fabriquer cet outil indispensable dans votre jeu de survie ? G-Assist vous indique la marche à suivre, étape par étape. Vous cherchez désespérément ce minerai rare pour améliorer votre équipement ? L’assistant vous guide vers les filons les plus prometteurs.

Mais G-Assist ne s’arrête pas là. Plus marrant encore, il peut également optimiser les paramètres de votre jeu et de votre carte graphique pour vous offrir une expérience plus fluide et plus immersive. Vous n’êtes pas un expert en overclocking ? Pas de panique, l’assistant devrait s’occuper de tout pour booster les performances de votre machine, sans vous prendre la tête.

À qui s’adresse G-Assist et sur quels jeux sera-t-il disponible ?

Maintenant, sachez que G-Assist est encore en cours de développement et qu’il n’est pas encore disponible sur tous les jeux. D’ailleurs, la liste officielle des jeux compatibles avec G-Assist n’a pas été dévoilée par NVIDIA. L’assistant a été présenté lors du Computex 2024 avec une démo sur le jeu ARK: Survival Ascended. Cela suggère que ce jeu sera au moins l’un des premiers titres pris en charge.

Concernant la carte graphique requise, G-Assist sera disponible sur les RTX AI Laptops (la nouvelle gamme de PC portables conçus par NVIDIA et dotés de fonctionnalités d’IA intégrées) et sur les PC équipés d’une GeForce RTX 3060 ou supérieure. Il faudra donc avoir une carte graphique relativement récente et puissante pour pouvoir utiliser l’assistant, même s’il reste très prometteur.