Nintendo Switch : des jeux introuvables dans les magasins, la Switch 2 en cause ?

Des jeux Switch disparaissent des rayons © Tom’s Guide

La Nintendo Switch, la console hybride de Nintendo, connaît un succès phénoménal depuis son lancement en 2017. Ses jeux exclusifs, comme Zelda, Mario ou Fire Emblem, font partie des plus vendus et des plus appréciés du public.

Mais depuis quelques temps, certains de ces jeux semblent avoir disparu des rayons des magasins, notamment aux États-Unis. Certains fans y voient un signe annonciateur de la Nintendo Switch 2, la prochaine console de la firme nippone.

Des jeux Nintendo Switch introuvables chez les revendeurs

C’est le site Nintendeal qui a repéré le phénomène : certains des meilleurs jeux Nintendo Switch sont actuellement en rupture de stock chez les principaux revendeurs américains, comme Walmart, Target, GameStop ou Amazon. Il ne s’agit pas de jeux récents ou en promotion, mais de jeux sortis il y a plusieurs années, et qui font partie du catalogue incontournable de la console.

Voici la liste des jeux concernés :

Paper Mario: The Origami King

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

The Legend of Zelda: Link’s Awakening (2019)

Pikmin 3 Deluxe

Metroid Dread

Kirby Star Allies

Xenoblade Chronicles 2

New Super Mario Bros. U Deluxe

Fire Emblem: Three Houses

Fire Emblem: Engage

Yoshi’s Crafted World

WarioWare: Get it Together!

Nintendo Switch Sports

Super Mario Odyssey

Splatoon 2

Super Mario Maker 2

Mario Strikers: Battle League

À lire : Nintendo Switch pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Ces jeux sont habituellement toujours disponibles, et certains, comme Fire Emblem Engage ou WarioWare: Get it Together!, sont même sortis en 2023. Alors, pourquoi ces jeux sont-ils introuvables chez les revendeurs ? Y aurait-il un lien avec la Nintendo Switch 2, la console que Nintendo préparerait pour 2024 ?

Nintendo pourrait bien être en train de préparer le terrain pour la Switch 2

Certains pensent que Nintendo aurait retiré ces jeux du marché pour les rééditer avec un nouveau code SKU, c’est-à-dire un identifiant unique qui permet de différencier les produits.

Ces nouveaux jeux seraient compatibles à la fois avec la Switch et la Switch 2, et auraient peut-être des jaquettes différentes pour le signaler. Ce serait une façon pour Nintendo de préparer le terrain pour la Switch 2, attendue cette année, et de proposer des jeux cross-gen, c’est-à-dire jouables sur les deux générations de consoles.

Is Nintendo winding down Nintendo Switch physical releases and preparing to re-release them with new SKUs and fresh box art for Nintendo Switch 2? pic.twitter.com/P7J0WmjuEG — Nintendeal (@Nintendeal) January 8, 2024

Cette théorie s’appuie sur le fait que Nintendo a déjà procédé de la sorte par le passé, en rééditant certains jeux avec la mention « Nintendo Selects » (comme les « PlayStation Hits ») qui indiquent qu’il s’agit de jeux célèbres, à prix réduit.

On pourrait aussi se dire qu’il ne s’agit que d’un simple problème de rupture de stocks après la période des fêtes. Qui plus est, à ce stade, la Nintendo Switch 2 n’est qu’un fantôme puisqu’elle n’a pas encore été officialisée par Nintendo.