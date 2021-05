Galaxy A22 : le smartphone 5G le plus abordable de Samsung ? Son design et ses caractéristiques ont fuité

Le Galaxy A22 pourrait bien être le smartphone 5G le plus abordable de Samsung en date. Une fuite a révélé son design et ses caractéristiques avant son annonce attendue pour le mois de juin ou de juillet au plus tard.

La 5G devient de plus en plus accessible, du moins du côté de Samsung. Après le Galaxy S21 Ultra qui coûte moins cher à fabriquer que le Galaxy S20 Ultra et qui est le plus haut de gamme, le constructeur sud-coréen a notamment commercialisé le Galaxy A32 5G en février au prix de 329 euros. Samsung semble prêt à continuer à baisser les prix de la 5G qui pourrait d’ailleurs remplacer les batteries des objets connectés un jour.

Rendu du Samsung Galaxy A22 – Crédits: 91mobiles / Ishan Agarwal

Le Galaxy A22 n’a pas encore été officiellement présenté par Samsung, mais il a d’ores et déjà fuité en ligne. Le leaker Ishan Agarwal a partagé avec le site 91mobiles les rendus et les caractéristiques du smartphone milieu de gamme. Celui pourrait bien être le smartphone 5G le moins cher de Samsung à ce jour.

Le Galaxy A22 est un smartphone milieu de gamme qui rend la 5G encore plus accessible

Ce n’est clairement pas le design du smartphone qui va attirer les utilisateurs. Le Galaxy A22 a un boîtier entièrement en plastique, une encoche pour la caméra avant et trois caméras à l’arrière de 48 Mpx, 5 Mpx et 2 Mpx. On peut également apercevoir que la bordure inférieure est sensiblement plus large que les trois autres. Rien de surprenant en soi puisqu’il s’agit d’un smartphone milieu de gamme.

Les caractéristiques du Galaxy A22 sont bien plus intéressantes que son design. On note effectivement la présence du SoC MediaTek Dimensity 700 qui offre de bonnes performances. Au niveau de l’écran, il s’agit d’une dalle LCD de 6,4 pouces pour la version 5G tandis que la version 4G a droit a une dalle AMOLED. L’autre différence avec le modèle 5G est que le Galaxy A22 4G est doté d’une quatrième caméra arrière de 2 Mpx. De plus, l’autonomie du Galaxy A22 devrait également être correcte avec la batterie de 5 000 mAh.

Enfin, Ishan Agarwal n’a pas donné de date de sortie ni de prix pour le Galaxy A22. Néanmoins, de précédentes fuites ont déjà annoncé une présentation au mois de juin, voire en juillet au plus tard. Il faut également s’attendre à ce que le Galaxy A22 5G soit proposé en-dessous de la barre des 329 euros du Galaxy A32 5G. Il serait ainsi le smartphone 5G le plus abordable que Samsung ait commercialisé jusqu’à présent.

Source : Engadget