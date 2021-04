Le Samsung Galaxy S21 Ultra coûte moins cher à fabriquer que le Galaxy S20 Ultra

Le coût de production de la série Galaxy S21 aurait été optimisé. Les différents modèles coûteraient désormais entre 400 et 600 dollars à produire.

Galaxy S21 Ultra – Crédit : Anh Nhat / Unsplash

En analysant la liste des matériaux utilisés dans le Galaxy S21 Ultra, les chercheurs de Counterpoint ont déterminé que la variante du smartphone compatible mmWave avec 128 Go de RAM coûterait à Samsung environ 533 dollars à produire, soit 7 % de moins que son prédécesseur, le Galaxy S20 Ultra.

La réduction du coût du Galaxy S21 Ultra que nous avions pu tester aurait été rendue possible par l’intégration du modem 5G dans le processeur Exynos 2100. Le rapport indique également que l’écosystème de Samsung a contribué à hauteur de 63 % au coût total des matériaux présents dans l’édition internationale.

La réduction des coûts de production a permis à Samsung de baisser ses tarifs

Sur la gamme Galaxy S21, Samsung a revu ses tarifs à la baisse. En effet, le Galaxy S21 Ultra est disponible en 128 Go, 256 Go et 512 Go, respectivement à 1349 euros, 1399 euros et 1529 euros. En comparaison, le Galaxy S20 Ultra débutait à 1359 euros l’année dernière, soit 110 euros supplémentaires. Samsung a donc diminué d’environ 8 % le prix du modèle de base, ce qui correspond aux économies réalisées sur les composants.

En effet, le Galaxy S21 Ultra ne disposerait que de deux antennes mmWave contre trois sur la génération précédente. De plus, Samsung a retiré le chargeur 25W des boîtes de ses smartphones. Cependant, on peut noter que la compatibilité avec l’Ultra WideBand et le S Pen ont fait augmenter la note.

Le Galaxy S21 Ultra n’aurait pas été le seul à profiter de cette baisse du coût de production, puisque le rapport ajoute que les Galaxy S21 et Galaxy S21+ auraient vu le prix de leurs composants diminuer de 12 à 13 % par rapport à leurs prédécesseurs, les Galaxy S20 et Galaxy S20+.

Cela s’expliquerait par les concessions faites par Samsung, notamment la réduction de la définition des écrans des smartphones, mais aussi la suppression du capteur 3D ToF. Récemment, nous avions même appris que l’appareil photo du Galaxy S22 Ultra serait aussi privé de ce capteur en 2022. Le Galaxy S21+ avait également vu sa quantité de RAM diminuer par rapport au modèle de l’année dernière.

Source : Counterpoint Reserch