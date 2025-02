Galaxy A56, Galaxy A36 et Galaxy A26 : de nouvelles fuites made in Samsung

Samsung Galaxy A55 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Parfois, il n’est pas nécessaire de faire des enquêtes approfondies et de fouiller dans les serveurs ou les codes sources pour trouver des infos croustillantes, il suffit juste de regarder le site au bon moment.

Et c’est exactement ce qu’il s’est passé sur le site de Samsung. L’entreprise aura “accidentellement” révélé l’existence des Galaxy A56, Galaxy A36 et Galaxy A26 sur une page du site chilien, dédiée aux réparations hors garantie, avec leurs noms et références respectifs. On y voit très clairement ces 3 smartphones de milieu de gamme.

Crédit : Sam Mobile

Certes, la surprise n’est pas incroyable, car ces téléphones étaient prévus pour cette année, mais cela confirme toutes les rumeurs sur leur nom et leur lancement en 2025. Là où cela devient intéressant, c’est que leur présence sur cette page pourrait fortement signifier que leur lancement officiel est proche.

Un lancement attendu pour la mi-mars

Dernièrement, des images avaient fuité, révélant le design probable du Galaxy A56, hérité du Galaxy A55, avec des capteurs photo séparés à l’arrière. D’autres rumeurs faisaient état d’un processeur Exynos 1580 pour le Galaxy A56, tandis que le Galaxy A36 pourrait être équipé du Snapdragon 6 Gen 3.

Avec ces dernières informations, ces téléphones pourraient probablement sortir vers la mi-mars et simultanément, comme Samsung l’a déjà fait l’année dernière pour les Galaxy A55 et A35. Par contre, rien ne laisse entrevoir une commercialisation dans le monde entier. Pour rappel, le Galaxy A35 n’avait pas été commercialisé aux États-Unis en 2024, et cette année avec les nouvelles taxes douanières imposées par Donald Trump, il ne serait pas étonnant que Samsung réitère l’opération.

Au niveau du prix et des performances, ces nouveaux smartphones devraient trouver leur public, mais ils devront également faire face à de nombreux concurrents comme le Nothing Phone (3a) dont la sortie est également imminente. Par contre, il ne devrait pas trop craindre du nouvel iPhone 16e car son prix (à partir de 719€) est loin d’être aussi “abordable” qu’espéré.