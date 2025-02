iPhone 16e – Apple

Cela fait déjà quelques mois que le successeur de l’iPhone SE fait parler de lui en tant que smartphone “abordable” offrant tout de même des prestations de qualité. Entre les rumeurs d’un changement de nom en iPhone 16E, puis finalement non en iPhone SE 4, et puis finalement si… voici donc le nouveau iPhone 16e dévoilé par Apple hier.

Pourquoi une telle nomenclature ? Il semblerait que Tim Cook intègre l’iPhone 16e comme un nouveau “membre” de la famille des iPhone 16 aux côtés des iPhone 16, 16 Pro et 16 Pro Max, plutôt qu’un successeur de l’iPhone SE, réputé pour être “abordable”. Et c’est là que le bât blesse pour les internautes.

Un rapport prix/technologie qui ne passe pas

En effet, censé être plus accessible que les autres smartphones en termes de tarifs, l’iPhone 16e est lancé à partir de 719 euros, alors que la firme de Cupertino avait fait miroiter un iPhone aux alentours de 500 euros. On est donc loin du compte, surtout que l’iPhone 16e ressemble à s’y méprendre à l’iPhone 14. La partie photo aussi laisse les consommateurs septiques : un seul capteur arrière qui peut passer de 12 à 48 Mpx et qui ne permet pas de faire de la macro.

Recyclage de châssis, capteur unique et surtout absence du système MagSafe pour la recharge sans fil, pourtant devenu incontournable chez Apple, et un tarif pouvant atteindre 1 099€ pour le modèle à 512 Go, le nouveau smartphone d’Apple déçoit.

Il sera commercialisé le 28 février 2025 et dispose déjà d’une page dédiée avec toutes les spécifications techniques détaillées. Sans surprise, ce nouveau smartphone disposera d’Apple Intelligence (enfin !) et d’un port USB-C, obligatoire en France sur tous les nouveaux appareils (consoles et smartphones) depuis le 28 décembre 2024. Au niveau des autres caractéristiques, il dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces avec encoche (pas de Dynamic Island), de Face ID pour la reconnaissance faciale, du bouton Action et de la puce A18, made in Apple.