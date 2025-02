Galaxy A56 et A06 5G : de nouvelles rumeurs sur les prochains smartphones abordables de Samsung

Le design du Galaxy A56 et la fiche technique du A06 5G ont fuité, dévoilant de nouvelles informations sur les prochains smartphones abordables de Samsung.

Samsung Galaxy A55 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Alors que tous les yeux sont tournés vers l’iPhone SE 4 d’Apple dont la sortie est imminente, les nouveautés smartphones abordables de Samsung refont parler d’eux. Entre rumeurs pour faire le buzz ou vraie information, nous vous laisserons seul juge.

En effet, Apple est au coeur de l’actualité ces derniers jours et cela ne devrait pas se calmer de sitôt. L’annonce de l’iPhone SE 4 était prévue le 11 février, mais est reportée de quelques jours et la bêta d’iOS 18.4 se faire désirer.

Samsung en profite pour revenir sur le devant de la scène avec de nouvelles rumeurs concernant les modèles Galaxy A06 5G et A56. Loin des tarifs appliqués pour les nouveaux modèles haut de gamme S25, ces modèles seront normalement plus “abordables” en termes de prix. Les performances et le design seront-ils aussi allégés que les tarifs ? Rien n’est moins sûr.

Galaxy A56 : des images dévoilent son design

C’est le leaker Evan Blass, relayé par SamMobile qui publie des images du prochain Galaxy A56. Il conserve le design précieux du Galaxy A55, avec son châssis en aluminium, lui donnant une allure plutôt haut de gamme.

C’est le module photo arrière qui interpelle davantage avec des capteurs séparés et positionnés à la verticale. Cette finesse est appréciable, tant que les photos profitent d’une qualité acceptable. Il sera certainement loin de disposer d’une qualité d’image aussi précise que les capteurs grand angle et ultra grand angle des modèles Galaxy S25 mais le prix reste un argument de poids.

Galaxy A06 5G : la fiche technique a fuité

Le leaker Sudhanshu Ambhore est à l’origine de cette rumeur. Il a publié sur son compte X la fiche technique du Galaxy A06 5G, en précisant que son design restait identique au modèle 4G. Il troque la MediaTek Helio G85 de la version 4G pour une puce MediaTek Dimensity 6300 mais pour le reste, rien ne semble bouger en dehors du système 5G.

https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1889257860116398500

On n’en sait pas davantage sur le prix ni sur la date de présentation de ces nouveaux modèles.