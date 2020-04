Galaxy Note 20+ : sa fiche technique dévoilée sur Geekbench

Rendu du Galaxy Note 20 / Crédits : WindowsUnited et @WaqarKhanHD

Le nouveau flagship à stylet de Samsung est très attendu. D’ailleurs, nous n’en savons encore pas tant que ça à son propos, si ce n’est qu’il pourrait être équipé d’un écran ultra-incurvé et peut-être même d’un projecteur portable. Dans tous les cas, c’est presque certain que les Galaxy Note 20, Note 20+ et Note 20 Ultra bénéficieront d’une nouvelle technologie d’écran. En ce qui concerne le visuel de l’appareil, les fuites des rendus laissent suggérer qu’il est physiquement semblable aux Note 10 et S20.

Le Galaxy Note 20+ s’annonce puissant

Lundi dernier, un nouveau benchmark est apparu sur Geekbench. L’appareil étant doté du nom de code SM-N986U, c’est fort probable que ce soit le Galaxy Note 20+ 5G, puisque l’appellation technique du Galaxy Note 10+ 5G est SM-N976U. D’ailleurs, les résultats de ce benchmark sont plutôt impressionnants. Sur le test Single-Core, il obtient un score de 985 tandis que le test Multi-Core monte à 3220. Pour vous donner une idée, le benchmark du très puissant Galaxy S20 Ultra est à 898 et 3195 pour les deux tests respectifs.

5G, Snapdragon 865, Android 10…

En plus de ces résultats prometteurs, le benchmark nous donne des infos sur la fiche technique du smartphone. En tout premier lieu, et ce n’est pas une surprise, le flagship tourne sous Android 10. De plus, il serait alimenté par le nouveau SoC Snapdragon 865 de Qualcomm qui permet la compatibilité 5G. Cependant, la RAM affichée par le benchmark déçoit avec seulement 8 Go. C’est d’autant plus étrange que tous les modèles 5G de la gamme des Galaxy S20 sont à 12 Go de RAM.

Benchmark du Galaxy Note 20+ / Geekbench

Il ne faut pas oublier que le Galaxy Note 20+ testé sur Geekbench est un modèle de test (c’est le cas de le dire). Les appareils testés en amont du lancement de la production restent des prototypes et ne représentent pas le produit final. Il se peut donc que le flagship possède bien 12 Go de RAM à son lancement. De plus, c’est fort probable que le score de l’appareil final monte encore plus haut si on prend en considération le fait que le smartphone actuel n’est probablement pas correctement optimisé. Comme d’habitude, les résultats de ce benchmark sont à prendre avec des pincettes. Beaucoup de changements peuvent encore s’opérer chez Samsung d’ici l’annonce officielle dans quelques mois.

