Galaxy Note 20+ : une fuite dévoile un design familier et un module photo protubérant

Le design du prochain flagship de Samsung vient d’être révélé dans une fuite. Attendus pour cet été, les Galaxy Note 20 et Note 20+ empruntent un look familier à la marque tout en se démarquant avec un module photo protubérant.

Galaxy Note 20+ / Pigtou

Les fuites au sujet de la prochaine gamme des Galaxy Note de Samsung continuent de circuler sur Internet. Tout a commencé au mois de février quand le site allemand WindowsUnited a partagé les premiers rendus des smartphones. Ils laissaient déjà paraître que l’écran serait impressionnant et la façade semblable à celle du Galaxy Note 10. Quelques semaines plus tard, nous vous apprenions qu’un brevet avait été déposé pour une nouvelle technologie d’écran. En effet, l’écran du Galaxy Note 20 est au centre de la majorité des spéculations. Nombreux sont les internautes qui s’attendent à un écran extraordinaire. Le modèle haut de gamme, le Galaxy Note 20+, devrait également être une bête de puissance. Sa fiche technique a déjà été révélée sur Geekbench. La dernière info en date ? Samsung aurait prévu de laisser tomber le zoom x100 qui peine à faire ses preuves et à conquérir les utilisateurs.

Samsung fuite par mégarde son futur Galaxy Book S qui passe chez Intel

L’écran et le module photo semblent gigantesques

Cette nouvelle fuite provient des leakers réputés OnLeaks et Pigtou. Ils ont posté les soi-disant rendus des Galaxy Note 20 et Note 20+ en se basant sur les différentes fuites. Premier point qu’on remarque et qui semble évident, l’écran des smartphones est gigantesque. Deuxième point, les prochains flagships de Samsung s’inspirent fortement de la sortie précédente, le Galaxy S20 Ultra. Si les fuites sont avérées, le Galaxy Note 20+ accueillera un écran de 6,9 pouces, le même que celui du S20 Ultra. En comparaison, le Galaxy Note 10 a un écran de 6,8 pouces. La version de base, le Note 20 normal, proposera quant à lui un écran de 6,7 pouces.

Galaxy Note 20+ (gauche) et Note 20 (droite) / Pigtou

On peut le voir sans peine sur les rendus, le module photo est complètement protubérant. Pour le coup, il se différencie vraiment des précédents modèles de la marque. En effet, avec 3,1 mm d’épaisseur, c’est un record battu pour Samsung. Il y aurait donc les trois capteurs principaux : le grand- angle, l’ultra grand-angle et le téléobjectif. Un capteur ToF pour les effets de profondeur et un pour le zoom périscopique se laissent même deviner.

Enfin, ces rendus sont à prendre avec des pincettes. Rien n’est encore confirmé. Par contre, on peut vraisemblablement affirmer que les Galaxy Note 20 auront des designs plus « carrés » que leurs prédécesseurs. N’oublions pas non plus que Samsung cible davantage les professionnels et les créateurs avec cette gamme, donc le Note 20 devra faire preuve de plus de puissance que le S20.

Un Samsung Galaxy avec une pop-up camera serait en préparation

Source : Engadget