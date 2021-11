Galaxy S22 : les écrans de protection confirment la taille et le design des smartphones de Samsung

Le leaker Ice Universe a partagé sur son compte Twitter les trois écrans de protections des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Ceux-ci confirment non seulement leurs tailles les uns par rapport aux autres, mais également la forme et donc le design de leur écran.

Galaxy S22 écrans de protection – Crédit : Ice Universe / Twitter

D’après les fuites précédentes, nous savions que l’écran du Galaxy S22 ne mesurerait que 6,06 pouces, contre 6,2 pouces pour le Galaxy S21 de 2021. Le Galaxy S22+ sera également légèrement plus petit à 6,55 pouces, contre 6,77 pouces pour le Galaxy S21+. Enfin, le Galaxy S22 Ultra sera comme d’habitude le plus imposant de tous, avec une diagonale d’écran de 6,81 pouces.

D’après les photos volées de leurs protections d’écran, nous pouvons découvrir que les Galaxy S22 auront les bordures les plus fines de toute la série. De plus, le Galaxy S22 Ultra semble proposer des bordures un peu plus larges que les deux autres modèles, notamment à cause de son écran inspiré de celui des Galaxy Note des années précédentes.

Le Galaxy S22 Ultra ne ressemblera pas aux autres Galaxy S22

Comme nous le confirment les protections d’écrans des smartphones, le Galaxy S22 Ultra va bien adopter un design avec des bords angulaires plutôt qu’arrondis. Le smartphone haut de gamme va donc bien reprendre le design des Galaxy Note précédents, comme l’indiquaient les autres fuites.

On sait que Samsung a fait ce choix pour doter le smartphone d’un emplacement dédié au stylet S Pen sur la tranche inférieure, une fonctionnalité jusqu’à présenté réservée aux Galaxy Note. Samsung devrait d’ailleurs définitivement abandonner sa gamme Note, après avoir sorti de nouveaux modèles chaque année pendant près de 10 ans.

Pour rappel, les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra seront dévoilés le 8 février prochain. Ils seront ensuite disponibles pour tous 10 jours plus tard, le 18 février. On s’attend à ce que les smartphones soient légèrement plus onéreux que les Galaxy S21 de cette année. Cependant, Samsung ne devrait pas trop augmenter ses tarifs pour rester compétitif avec ses concurrents.