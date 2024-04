iPhone 16 : ces modèles factices d’Apple confirment plusieurs changements de design

Crédit : EFTM / YouTube

Comme le temps passe vite. Il semblait qu’hier seulement nos tests de la gamme iPhone 15 commençaient à sortir. Pourtant, nous sommes désormais plus proches de la sortie du cru 2024 du smartphone d’Apple que de son prédécesseur, avec une présentation d’ici cinq mois. Les fuites et rumeurs au sujet de l’iPhone 16 fusent depuis un bon moment et nous n’avons bien sûr pas attendu la sortie du 15 pour les recenser.

Dans ce domaine, la vidéo de la chaîne EFTM sortie hier fait fort. Son hôte Trevor affirme avoir mis la main sur des modèles factices de l’iPhone 16. Ceux-ci servent en amont de la sortie du téléphone aux fabricants de coques : dénuées de tout composant électronique, ces moules permettent de voir où se situent les boutons, pour permettre aux étuis d’épouser la forme et le design du téléphone.

Que révèlent les moules pour coques de l’iPhone 16 ?

Ces unités factices seraient des modèles sortis plus tôt que d’habitude, indique EFTM. En effet, ces faux iPhone 16 ne présentent aucune couleur et ne sont que des blocs métalliques. La comparaison avec les modèles factices des générations précédentes montre bien la différence avec ceux proposés à une date plus proche de la sortie.

À lire > iPhone 16 Pro Max : son autonomie dépasserait les 30 heures grâce à ce changement

C’est toutefois suffisant pour en tirer quelques renseignements. Tout d’abord, ces maquettes confirment la disposition verticale des capteurs de l’appareil photo de l’iPhone 16. De précédents rendus 3D se basant sur des documents ayant fuité montre le même design, ressemblant fortement à celui de l’iPhone 12. C’est en tous cas le cas sur l’iPhone 16 de base et le modèle Plus. Sur les modèles Pro, les capteurs seraient disposés en triangle.

Le bouton d’action est également confirmé pour les modèles d’entrée de gamme. En 2023, il était réservé à l’iPhone 15 Pro et Pro Max. Ces unités factices confirment donc la diffusion à toute la gamme de ce bouton bien utile. En outre, le mystérieux bouton capture serait également disponibles sur les quatre modèles d’iPhone 16. Celui-ci serait placé à l’endroit où se trouve le tiroir à SIM de l’iPhone 15.

Si l’on en croit ces dummies, cela signifie qu’Apple envisage de définitivement supprimer les cartes SIM physiques de l’iPhone, au profit de l’eSIM . La firme à la pomme l’a déjà fait aux Etats-Unis avec l’iPhone 15, mais la rumeur ne s’est pas réalisée en Europe. Ce changement s’étendrait maintenant à d’autres régions avec l’iPhone 16, notamment en France.