Galaxy S22 : Samsung offre des écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro pour les précommandes

Samsung doit présenter officiellement ses nouveaux Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra d’ici quelques jours, mais nous en savons déjà plus sur les cadeaux de précommande, il s’agira d’écouteurs sans fil.

Après avoir offert des écouteurs Galaxy Buds Live ainsi qu’un SmartTag pour les précommandes du Galaxy S21 l’année dernière, ainsi que des Galaxy Buds Pro pour les précommandes du Galaxy S21 Ultra, Samsung renouvelle son offre cette année, mais uniquement avec les modèles Pro.

Galaxy S22 + Galaxy Buds Pro – Crédit : Samsung

Selon les informations du site de Samsung, le géant coréen va offrir des écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro pour toutes les précommandes des trois modèles de smartphones haut de gamme, les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Les Galaxy Buds Pro sont une excellente alternative aux AirPods Pro d’Apple, et vous pouvez d’ailleurs aller consulter notre test des True Wireless premium de Samsung.

Pour rappel, Samsung dévoilera ses nouveaux appareils à l’occasion d’une conférence Unpacked qui se tiendra le 9 février prochain, et la période de précommande s’étalera au cours des semaines suivantes.

Comment recevoir les Galaxy Buds Pro offerts pour les précommandes du S22 ?

Samsung a affiché sur son site officiel une procédure détaillée expliquant comment être éligible à l’offre de précommande. Tout d’abord, il faudra vous assurer d’avoir précommandé le Galaxy S22 Ultra au cours de la période du 9 février au 24 février, et les Galaxy S22 et S22+ entre le 9 février et le 10 mars 2022. Cela confirme d’ailleurs à nouveau que seul le Galaxy S22 Ultra sera disponible au mois de février, tandis qu’il faudra attendre le 11 mars pour les autres modèles.

Vous aurez ensuite jusqu’au 3 mars pour activer votre Galaxy S22 Ultra et jusqu’au 17 mars pour les deux autres modèles. Il vous faudra ensuite fournir votre justificatif de précommande ou d’achat et remplir un formulaire disponible au sein de l’application Samsung Members, et vous aurez cette fois-ci jusqu’au 10 mars pour le Galaxy S22 Ultra et jusqu’au 24 mars pour les Galaxy S22 et S22+. Une fois les documents validés par Samsung, le géant coréen s’engage à vous envoyer les Galaxy Buds Pro dans un délai de 21 jours à l’adresse indiquée sur le formulaire.