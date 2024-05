Galaxy S23 : la grande mise à jour de mai 2024 est là, installez-la au plus vite

© Tom’s Guide

Samsung déploie la mise à jour de sécurité de mai 2024 pour la série Galaxy S23 sur le continent européen. Après une arrivée initiale aux États-Unis, ce correctif crucial est désormais disponible dans nos contrées.

Quelles sont les nouveautés de la mise à jour de mai pour les Samsung Galaxy S23 ?

D’un poids d’environ 450 Mo, la mise à jour se concentre exclusivement sur la sécurité. Aucune fonctionnalité supplémentaire ni amélioration des performances ne sont incluses. Son objectif principal est de corriger une quarantaine de vulnérabilités identifiées dans les versions précédentes de l’interface One UI.

Ces failles de sécurité corrigées pouvaient potentiellement compromettre la sécurité des données et la stabilité du système. L’installation de cette mise à jour est donc essentielle pour assurer le bon fonctionnement et la protection de votre Galaxy S23, comme c’est le cas avec la plupart de ces patchs.

Le processus de mise à jour est simple et rapide. Il suffit d’accéder à l’application Paramètres de votre appareil, puis de naviguer vers la section Mise à jour logicielle. Cliquez ensuite sur Téléchargement et installation et laissez votre smartphone se charger du reste. Cela ne devrait prendre que quelques minutes.

Cette mise à jour intervient suite au déploiement de One UI 6.1, qui a introduit de nombreuses innovations, notamment des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Si vous résidez en Asie, en Amérique Latine ou dans une autre région du monde en dehors de l’Europe et des États-Unis, le déploiement de la mise à jour de sécurité de mai 2024 pour votre Galaxy S23 est imminent.

D’autres gammes de smartphones Samsung, telles que les Galaxy A et Z, ont déjà bénéficié de ce correctif. La toute nouvelle série Galaxy S24 a d’ailleurs reçu cette mise à jour de sécurité dès sa sortie.