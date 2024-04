Pixel 7 et 8 : la mise à jour d’avril a provoqué d’importants problèmes, installez vite le correctif

Après des appels manqués et des SMS envoyés vers la messagerie vocale, les utilisateurs de Pixel 7 et 8 peuvent enfin souffler. Google a déployé une mise à jour corrective pour régler les problèmes de connexion réseau qui avaient surgi suite à la mise à jour d’avril.

Google Pixel 8

La mise à jour d’avril 2024 pour les Pixel 7 et 8, initialement prévue pour régler un bug de l’appareil photo sur le Pixel 8 et des mises à jour de sécurité, a finalement semé le trouble chez certains. En effet, peu de temps après son déploiement, de nombreux signalements ont fait état de problèmes de connexion réseau, empêchant les utilisateurs de recevoir des appels et des SMS, qui basculaient directement sur la messagerie vocale.

Pixel 7 et 8 : Google corrige les problèmes de connexion réseau, tout est rentré dans l’ordre

Face à ces désagréments, Google, sans faire de bruit, s’est empressé de proposer une solution. Une nouvelle version corrigée de la mise à jour d’avril a été discrètement mise en ligne sur le portail des développeurs Pixel, suivie d’un déploiement progressif par OTA à partir du 18 avril (en commençant par le réseau Verizon aux États-Unis).

Selon les premiers retours, cette mise à jour semble avoir résolu efficacement les problèmes de connexion. Les Pixel peuvent désormais recevoir leurs appels et SMS sans encombre. La mise à jour est relativement légère, pesant moins de 7 Mo.

Pour l’instant, la mise à jour corrigée est uniquement disponible pour les Pixel 7, Pixel 8 et Pixel Fold. Les Pixel 6 devront patienter un peu plus longtemps pour un correctif potentiel.

Si vous rencontrez toujours des problèmes de connexion réseau sur votre Pixel 7 ou 8 et que la mise à jour OTA n’est pas encore disponible, vous pouvez envisager de la charger manuellement. Cette procédure, bien que légèrement technique, ne prend que quelques minutes et devrait régler définitivement les soucis de connexion.

Même si Google n’a pas officiellement communiqué sur ce problème de connexion, cette mise à jour rapide et discrète d’un correctif témoigne quand même de la réactivité de la marque face aux soucis rencontrés par ses produits.