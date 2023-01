Galaxy S23 : les premières images sont enfin là, voici à quoi il va ressembler

Les Galaxy S23 © Winfuture

La série des Galaxy S23 de Samsung sera officiellement présentée au public pour la première fois dans un peu plus de deux semaines. Jusqu’à présent, il y a eu beaucoup de fuites, mais peu d’informations vraiment fiables sur les nouveaux smartphones haut de gamme du géant sud-coréen.

En revanche, nous pouvons enfin vous montrer le Galaxy S23 à l’avance grâce à de premières images qui ont fuité en ligne. Comme cela a déjà été largement rapporté, le Samsung Galaxy S23 arrivera sur le marché en quatre couleurs différentes : noir, vert, rose et violet, ainsi que blanc.

Le S23 se dévoile enfin en images : à quoi va-t-il ressembler ?

Les images montrent un aperçu de la version de base du Samsung Galaxy S23. Comme prévu, les changements par rapport à la série de modèles précédente sont très limités, Samsung ayant seulement affiné le design. La bosse de la caméra, à l’arrière, a été supprimée, ce qui signifie que les lentilles ne dépassent individuellement que de l’arrière du boîtier.

Comme d’habitude, le Galaxy S23 a un cadre en métal combiné à un dos en verre. Dans toutes les variantes, le cadre est également coloré. Le matériau utilisé pour les S23 et S23 Plus est probablement une variante en aluminium de haute qualité.

Galaxy S23 rose © Winfuture

Galaxy S23 blanc © Winfuture

Comme vous pouvez le voir sur les photos, le Galaxy S23 a un devant et un dos complètement plats. Les caméras sortent individuellement de l’appareil à l’arrière. La caméra frontale est à nouveau placée au centre, sous le bord supérieur de l’écran, logée dans un petit poinçon. Contrairement à Apple avec ses iPhone actuels, Samsung opte pour une légère courbure du cadre du boîtier, sûrement pour que les smartphones tiennent mieux en main.

Normalement, le S23 devrait profiter d’un écran OLED de 6,11 pouces. Il devrait profiter du nouveau Snapdragon 8 Gen 2 de Snapdragon 8 Gen 2, dans une version toutefois cadencée légèrement plus rapidement que chez tous les autres produits concurrents. Le Galaxy S23 Ultra aura lui jusqu’à 12 Go de RAM et 1 To de stockage.

Source : Winfuture