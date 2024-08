Galaxy S24 FE : une fuite révèle tout du prochain smartphone Samsung

Plus besoin de présentation pour le Galaxy S24 FE grâce à cette fuite ! On sait maintenant tout de la prochaine Fan Edition du fleuron de Samsung : fiche technique, coloris, fonctionnalités, tout y passe sauf le prix.

Crédit : Android Headlines / Samsung

Voilà la sortie des pliables Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 passée, le prochain smartphone prévu chez Samsung est donc comme chaque année la Fan Edition (FE) du flagship. Cette alternative milieu de gamme aux Galaxy S24 sortis en janvier devrait sortir en octobre, après la présentation habituelle. Mais on pourrait s’en passer cette année, vue la fuite dévoilée par Android Headlines qui révèle tout du smartphone.

Le Galaxy S24 FE aura un écran plus grand que le S23 FE

On avait déjà pu observer de premiers rendus 3D qui révélait l’apparence du Galaxy S24 FE, mais c’était sans commune mesure avec les images obtenues par Android Headlines. Au passage, une grande partie de la fiche technique est révélée.

Principal changement, le Galaxy S24 FE sera lancé avec un écran 6,7 pouces. C’est plus grand que celui de son prédécesseur, le S23 FE et son écran de 6,4 pouces. Avec une luminosité maximale de 1900 nits, sa luminosité sera équivalente à celle du Google Pixel 8a.

Crédit : Android Headlines / Samsung

Sous le capot, on retrouve la puce Exynos 2400, a priori beaucoup plus performante que celle du Galaxy S23 FE. Celle-ci vient avec de meilleures optimisations de la consommation énergétique. En effet, malgré une batterie de 4 565 mAh seulement légèrement plus grande, le Galaxy S24 FE offrirait une autonomie “bien supérieure“. Concrètement, il sera possible de regarder environ 29 heures de vidéo sans interruption.

À lire > Galaxy S24 FE : le premier benchmark révèle une puce étonnamment puissante

Le Galaxy S24 FE sera disponible en au moins cinq couleurs, sans compter les deux généralement exclusives à la vente sur le site de Samsung :

Graphite (noir)

Bleu

Argent / Blanc

Vert

Jaune

Crédit : Android Headlines / Samsung

Les fonctionnalités de Galaxy AI seront présentes dans le Galaxy S24 FE, grâce à la surcouche One UI 6.1.1 pour Android 14. Vu les problèmes actuellement connu dans le développement de One UI 7, il serait étonnant que le téléphone soit lancé avec la prochaine version pour Android 15. On attend maintenant plus que le prix pour savoir si ce téléphone vaut le coup de craquer.