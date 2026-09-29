Galaxy S27 Ultra : voici les trois améliorations qui se profilent côté photo

Une fuite dévoile plusieurs améliorations prévues pour l’appareil photo du Galaxy S27 Ultra. Gestion des hautes lumières, couleurs plus chaudes, réduction du bruit… Samsung aurait travaillé sur plusieurs points pour améliorer la qualité des clichés.

© Samsung

À quelques mois de son lancement, le Galaxy S27 Ultra dévoile progressivement ses secrets par l’entremises de fuites qui s’attardent notamment sur sa partie photo. Le leaker Ice Universe vient de révéler de nouvelles informations à ce sujet, annonçant plusieurs améliorations notables sur le traitement photo du futur flagship.

Samsung aurait notamment revu le rendu global des couleurs, qui tirerait davantage vers des tons chauds. “Comparé au style d’image plus froid du S26 Ultra, les photos du S27 Ultra présentent une tonalité nettement plus chaude”, assure l’informateur. L’appareil photo offrirait également un bien meilleur contrôle des hautes lumières avec le capteur principal et le téléobjectif, permettant de mieux retranscrire les petits objets brillants situés au loin dans une scène.

Exclusive, detailed leak: Compared with the Galaxy S26 Ultra, the Galaxy S27 Ultra brings three very noticeable changes to its camera processing:



1. The overall color tone has clearly shifted from cool to warm



This is the most obvious change, and something you can notice almost… — Ice Universe (@UniverseIce) September 29, 2026

Galaxy S27 Ultra : ce qui pourrait changer sur l’appareil photo

Sur le Galaxy S26 Ultra, ces zones très lumineuses pouvaient parfois apparaître surexposées, au point de faire disparaître une partie de leurs contours et de leurs détails. Ice Universe affirme que la gestion du S27 Ultra à ce niveau est bien meilleure. “Une source lumineuse qui pouvait auparavant apparaître jaune vif et proche de la surexposition peut désormais afficher une teinte orange plus profonde, avec une luminosité mieux maîtrisée et des contours clairement préservés”, assure le leaker.

Samsung serait également parvenu à réduire le bruit en conditions de faible luminosité. Ce faisant, les images seraient plus propres et plus homogènes, notamment dans les zones d’ombre et sur les clichés pris de nuit. Il faudra évidemment attendre le lancement officiel et les premiers tests du photophone pour confirmer ou infirmer ces informations.

Selon de précédentes fuites, le Galaxy S27 Ultra serait équipé d’un nouveau capteur principal ISOCELL HP6 de 200 MP au format 1/1,3 pouce, capable de gérer le zoom x3 à la place d’un téléobjectif dédié. Le flagship serait également équipé d’un téléobjectif de 50 MP avec un zoom optique 5x, tandis que son ultra grand-angle conserverait une définition de 50 MP.