The Witcher 3 Remastered : date, heure de sortie et téléchargement en France

Geralt de Riv revient ce mardi 29 septembre 2026, à 12 h en France, dans une version entièrement remise à neuf de The Witcher 3. La mise à niveau ne coûte rien aux détenteurs du jeu sur PC, PS5 et Xbox Series, et réclame environ 45 Go d’espace disque.

Onze ans après sa sortie, The Witcher 3 s’offre une cure de jouvence graphique, gratuite pour les propriétaires du jeu. (Crédit : CD Projekt Red)

Onze ans après sa sortie initiale, le 19 mai 2015, le chef-d’œuvre de CD Projekt Red rouvre les routes du Continent. Annoncé fin août pendant la gamescom Opening Night Live, ce remaster a été coproduit avec Yigsoft, une équipe déjà passée par The Witcher 3. Il débarque sur PC, PS5, Xbox Series et, en version native, sur Nintendo Switch 2.

À quelle heure télécharger The Witcher 3 Remastered en France ?

Rendez-vous à midi, heure de Paris. D’après la carte des fuseaux horaires publiée par le studio, PC et consoles s’activent au même moment, avec un déploiement échelonné selon les régions. La Californie patientera jusqu’à 3 h du matin, Londres jusqu’à 11 h.

Le patch pèse environ 45 Go sur Steam, PS5 et Xbox, un peu plus sur Steam selon les langues installées. Sur Switch 2, le téléchargement grimpe à 50 Go, précise Marcin Momot, directeur de la communauté et des réseaux sociaux de CD Projekt Red. PC Gamer indique qu’aucun préchargement n’existe, sauf sur Battle.net, où le jeu fait ses débuts.

Mise à niveau gratuite : ce qui change selon votre plateforme

Les propriétaires du jeu sur Steam, GOG, Epic Games Store, PS5 et Xbox Series reçoivent le Remastered sans débourser un centime, extensions Hearts of Stone et Blood and Wine comprises. Sur Xbox, les succès déjà débloqués sont conservés, et le titre rejoint le programme Play Anywhere, qui offre une version PC via l’application Xbox.

La Switch 2 réclame un geste supplémentaire : il faut télécharger un produit distinct depuis l’eShop. Les possesseurs de la version Switch d’origine le récupèrent gratuitement, tandis que les nouveaux venus doivent l’acheter. Battle.net, fruit d’un partenariat inédit entre CD Projekt Red et Blizzard, ne propose que le Remastered à la vente.

Les fidèles gardent un rendez-vous en 2027 : l’extension payante Songs of the Past, développée avec Fool’s Theory, les emmènera dans la région inédite de Letten.