Red Dead Redemption 2 : cette zone inaccessible de la carte devient enfin explorable

Enfin disponible, le mod Nuevo Paraiso – The Forgotten Frontier permet aux joueurs de Red Dead Redemption 2 d’explorer le Mexique, une zone normalement inaccessible dans le jeu. Nouvelles villes, trésors, missions et autres activités vous attendent de l’autre côté de la frontière.

© Mod Nuevo Paraiso – The Forgotten Frontier

Contrairement au premier volet, Red Dead Redemption 2 ne permet pas d’explorer le Mexique, ce qui frustre de nombreuses personnes. Pour combler ce manque, des passionnés ont développé le mod Nuevo Paraiso – The Forgotten Frontier. Annoncé il y a près d’un an, celui-ci est enfin disponible pour les joueurs PC. Si d’autres mods permettaient déjà de franchir la frontière, aucun n’était jusqu’ici aussi ambitieux.

“Nous sommes en 1907. Le Mexique est une terre aux paysages époustouflants, mais les prémices d’un conflit armé se dessinent… L’oppression gouvernementale, le contrôle militaire, la pauvreté et une agitation croissante précipitent le pays vers la révolution qui finira par transformer Nuevo Paraiso”, précise la fiche Nexus Mods avant de détailler ce qui vous attend.

Red Dead Redemption 2 : explorez le Mexique avec ses villes et ses nouvelles activités grâce à ce mod

Plusieurs régions sont désormais accessibles, chacune avec sa propre identité et ses activités. Diez Coronas, la plus élevée et la plus sauvage, se distingue par ses vastes plateaux, ses falaises de roche rouge, ses vallées profondes et ses sentiers de montagne. On y trouve des forts militaires, des villages isolés, des ranchs, mais aussi une flopée de prédateurs et de bandits.

Plus aride et désolée, Perdido est composée de collines désertiques et de plaines rocailleuses où se dressent quelques hameaux. C’est une région propice aux embuscades, à la contrebande et aux patrouilles gouvernementales. La vigilance est donc de mise, d’autant que le gang Del Lobos en a fait son refuge.

De son côté, Punta Orgullo se distingue par ses déserts de sable blanc, ses étendues de cactus et ses profonds canyons. C’est dans cette région que se trouve la principale ville de l’État, devenue l’épicentre d’un conflit révolutionnaire grandissant. La faune et la flore ont elles aussi été enrichies avec de nouvelles espèces adaptées aux différents environnements. Des routes et des sentiers ont en outre été aménagés pour faciliter les déplacements.

Vous pouvez vous rendre dans l’État de Nuevo Paraiso via une une ligne de chemin de fer entièrement fonctionnelle et accessible depuis New Austin. Les trains apparaissent naturellement et desservent les gares situées sur leur parcours. Une fois sur place, de nombreuses activités s’offriront à vous : chasses au trésor, missions de chasseur de prime, défenses de forts, travail de barman, contrebande, transport de passagers ou encore travail dans une écurie.

Vous pouvez obtenir le mod sur cette page. Il faudra installer quelques outils comme Lenny’s Mod Loader et ScriptHook RDR2 pour que le mod fonctionne. Lisez bien les instructions d’installation avant de vous lancer. Pour rappel, d’autres mods permettent de prolonger le plaisir sur RDR2 à l’instar de celui qui change un élément narratif majeur ou de celui qui permet de lancer un mode Nouvelle Partie+.