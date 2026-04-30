Galaxy S27 Ultra : Samsung ferait un choix radical pour ce capteur photo

Le téléobjectif avec zoom 3x est présent depuis la série S21 Ultra. Selon les premières fuites, il pourrait toutefois être abandonné sur le Galaxy S27 Ultra, le capteur principal assurant cette mission.

Concept de Galaxy S27 Ultra

Samsung devrait rénover significativement le module photo de son futur smartphone haut de gamme, selon le célèbre leaker Ice Universe. Le téléobjectif x3 pourrait ainsi être abandonné sur le Galaxy S27 Ultra. “Cet objectif, souvent moqué pour son petit format et ses performances décevantes, a enfin changé. Il n’est pas devenu plus puissant. Il n’est pas devenu plus faible. Il a tout simplement disparu”, s’amuse l’informateur.

Depuis des années, les smartphones Ultra de Samsung s’appuient sur un système à double zoom composé d’un téléobjectif x3 pour les prises de vue à moyenne distance et d’un objectif périscopique à grossissement plus élevé (5x ou 10x) pour les photos à longue distance. Si cette combinaison offre une grande flexibilité, elle complexifie également le système et augmente les coûts de production. Le fabricant pourrait ainsi changer son approche.

Early Samsung Galaxy S27 Ultra rumors are in: that often mocked 3x telephoto, famous for being tiny and underwhelming, has finally changed. It didn't get stronger. It didn't get weaker. It's simply gone.😂 — Ice Universe (@UniverseIce) April 30, 2026

Galaxy S27 Ultra : vers un zoom x3 intégré au capteur principal ?

Samsung estimerait que son nouveau capteur principal de 200 Mpx serait tout à fait capable de gérer un zoom x3 sans perte de qualité perceptible. Si le constructeur parvient à relever ce défi technique, le système photo du Galaxy S27 Ultra serait grandement simplifié. Le téléobjectif x5 se chargerait du zoom optique pour les sujets éloignés, tandis que le capteur principal prendrait en charge les grossissements inférieurs.

Ice Universe n’a pas précisé si le reste de la gamme bénéficiera également de ce changement majeur. Malgré le sérieux de la source, toujours très bien informée sur la téléphonie mobile, il faut considérer cette fuite avec prudence. La sortie des S27 est encore très éloignée, Samsung ayant encore largement le temps de revoir sa copie d’ici là.

La disparition probable du capteur x3 est loin d’être une mauvaise nouvelle. Pour rappel, le téléobjectif x3 du S26 Ultra avait été critiqué par certains utilisateurs, qui signalaient des photos floues, poussant Samsung à déployer un correctif logiciel.