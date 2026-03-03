Galaxy S27 Ultra : Samsung préparerait un capteur photo doté d’une plage dynamique infinie, un changement radical que l’on n’attendait plus  

Les premières fuites autour du Galaxy S27 Ultra pointent vers un nouveau capteur ISOCELL de 200 mégapixels au format inédit. Si l’information se confirme, Samsung pourrait enfin rompre avec quatre années de stagnation sur le volet photographique de sa gamme premium.

Le S26 Ultra, ici en photo, mise sur une ouverture plus grande (f/1.4) pour la lumière, tandis que le S27 Ultra introduirait la technologie LOFIC pour une plage dynamique (HDR) révolutionnaire. © Samsung

Le Galaxy S26 Ultra vient à peine d’être officialisé que les regards se tournent déjà vers son successeur. Et pour cause : les indiscrétions en provenance de la chaîne d’approvisionnement dessinent un bond significatif côté imagerie.

Un capteur ISOCELL HPA au format 1/1.12 pouce

Selon le leaker Digital Chat Station, Samsung développe actuellement un nouveau capteur phare baptisé ISOCELL HPA. L’élément saillant ? Un format optique de 1/1.12 pouce, soit une surface photosensible considérablement élargie par rapport aux capteurs embarqués depuis quatre générations dans la série Galaxy S.

Ce module de 200 mégapixels intégrerait par ailleurs la technologie LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), conçue pour étendre la plage dynamique en capturant simultanément les hautes et basses lumières. Sa commercialisation dans un smartphone est envisagée pour 2027.

HP6 : une variante plus compacte, aux performances équivalentes ?

Le tableau se complique avec l’intervention d’Ice Universe, autre source régulièrement fiable. D’après lui, le Galaxy S27 Ultra n’embarquerait pas le HPA tel quel, mais une déclinaison retravaillée nommée HP6, dans un format légèrement réduit de 1/1.3 pouce. Malgré cette surface moindre, les performances globales resteraient comparables à celles du capteur plus imposant, probablement grâce à des optimisations au niveau du pixel binning et du traitement du signal.

Le lancement de la série Galaxy S27 reste distant d’environ un an, et ces informations demeurent spéculatives. Mais après quatre années passées sur des bases photographiques quasi identiques, toute évolution matérielle du capteur principal serait bienvenue pour les usagers très exigeants de la gamme Ultra.

Sources : Weibo (1), (2)