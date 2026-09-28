Carrefour : une fuite de données compromet les informations des clients

Carrefour vient d’informer certains clients que l’un de ses prestataires avait été victime d’une cyberattaque. Des données personnelles ont été compromises, exposant les personnes concernées à du phishing ciblé.

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“Nous vous informons qu’un incident de sécurité survenu chez l’un de nos prestataire est susceptible d’avoir entraîné un accès non autorisé à certaines de vos données personnelles.” Voilà commence le courriel alarmant reçu par certains clients de Carrefour ces derniers jours. Parmi les données compromises, on retrouve notamment le nom, le prénom, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone.

Le géant de la grande distribution assure qu’aucun mot de passe ou données bancaires n’ont été interceptés. Comme après chaque fuite de données, les risques de phishing ciblé sont toutefois bien réels pour les personnes concernées. Avec ces informations en main, un cybercriminel peut se faire passer pour l’enseigne ou un prestataire de livraison en envoyant des messages crédibles ou en passant des appels frauduleux.

🔴 Fuite de données chez Carrefour : les informations personnelles de clients exposées après le piratage d’un prestataire.



Des noms, prénoms, e-mails et téléphones de clients ont été exposés.



Printemps, Citadium, Micromania, Aroma-Zone et Easypara ont déjà été concernés par… pic.twitter.com/nheMzRKZ0t — Seb (@seblatombe) September 27, 2026

Carrefour : les données de clients exposées après une cyberattaque

“Ces communications pourraient notamment faire référence à une livraison, une commande, un remboursement ou un colis afin de vous inciter à communiquer des informations supplémentaires ou à cliquer sur un lien frauduleux”, alerte Carrefour. La vigilance est donc de mise si vous faites partie des personnes touchées.

Alors que Carrefour s’est contenté d’évoquer un “incident de sécurité” ayant touché “le système d’information de l’un de nos prestataires”, le site spécialisé French Breaches rapproche cet incident de Shipup. Cette entreprise fournit aux sites marchands des services de suivi des colis et de notifications post-achat. Elle a été touchée dernièrement par la campagne de cyberattaques exploitant une faille critique de Metabase, un logiciel d’analyse de données.

Cette vulnérabilité permettait à un attaquant distant et non authentifié de compromettre une instance vulnérable et d’accéder potentiellement aux données stockées. Plusieurs autres enseignes utilisant Shipup ont déjà signalé des incidents similaires, notamment Micromania, Printemps, Easypara et Citadium.