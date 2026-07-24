Galaxy S27 : voici ce qui pourrait changer sur l’appareil photo

Après avoir dévoilé ses nouveaux smartphones pliants, Samsung se concentre désormais sur ses prochains modèles haut de gamme. Plusieurs évolutions se dessinent côté photo pour les Galaxy S27.

Des informations dévoilées sur les successeurs des Galaxy S26

Que nous réserveront les Galaxy S27 sur le volet photo ? Les nouveaux flagships de Samsung seront présentés début 2027, et le ballet des rumeurs a logiquement déjà débuté. Selon WinFuture, qui cite des bases de données d’import/export, le constructeur sud-coréen aurait prévu de lancer quatre modèles et non trois, à savoir les Galaxy S27, S27+, S27 Pro et S27 Ultra.

Galaxy S27 : Samsung va miser sur des capteurs Sony

Les S27 et S27+ seraient équipés d’un capteur principal Sony de 50 MP avec stabilisation optique de l’image. Si l’informations se confirme, ce serait la première fois depuis plusieurs années que Samsung renoncerait à son capteur ISOCELL au profit d’un capteur Sony pour le grand-angle d’un Galaxy S. Les deux futurs modèles seraient en outre affublés d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif dont la résolution n’a pas été dévoilée.

Nouveau venu dans la gamme, le Galaxy S27 Pro adopterait quant à lui un capteur ultra grand-angle de 50 MP (Sony IMX855), un téléobjectif de 50 MP et une caméra frontale de 16 MP avec autofocus et possiblement une fonction de stabilisation optique. De son côté, le Galaxy S27 Ultra. profiterait d’un capteur ultra grand-angle de 50 MP (Sony IMX855), d’un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 5x et d’un second téléobjectif.

Cette dernière information reste toutefois à prendre avec prudence, puisqu’elle contredit les précédentes fuites qui évoquaient la présence d’un seul téléobjectif.

Vers un capteur grand-angle de 200 MP sur le S27 Ultra

Concernant le module grand-angle, le leaker Digital Chat Station anticipe la présence d’un capteur de 200 mégapixels au format 1/1.12 pouce sur le S27 Ultra. Si l’information est avérée, cela marquerait un véritable bond en avant après des années de stagnation côté photo.

Rappelons également que le téléobjectif x3 pourrait être abandonné sur le S27 Ultra, le nouveau capteur grand-angle de 200 MP ayant la capacité de le prendre en charge, selon l’informateur Ice Universe.

Sources (1), (2)