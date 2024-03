Les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 ont une charge rapide décevante, Samsung n’innove pas

© Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

Selon la certification des smartphones, la charge rapide filaire serait de 25W seulement

C’est exactement la même capacité que la génération actuelle, aucune évolution à ce niveau

La charge de 25W permet de passer de 0 à 100% en 1h10

Les prochains smartphones de Samsung promettent énormément. Mais comme à chaque nouvelle génération, il faudra faire avec des déceptions. C’est le cas de la recharge des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 si l’on en croit la certification chinoise qui parle d’une charge filaire d’à peine 25W. Soit exactement la même que le Galaxy Z Fold 5, qui marquait déjà une belle évolution mais sans révolution.

À peine 25W en charge filaire, aucune évolution en vue

Alors que des constructeurs misent sur des charges rapides de plus en plus impressionnantes, comme Xiaomi avec sa solution de 300W, Samsung fait du sur-place. Du moins si l’on en croit la certification chinoise puisque les Galaxy Z Fold 6 et Flip 6, respectivement SM-F9560 et SM-F7410, n’auront que 25W de puissance en charge filaire. Ce qui équivaut à la même puissance que l’actuelle génération. Bien évidemment, la firme coréenne pourra optimiser cette technologie mais sur le papier, rien ne bouge.

Pour rappel, les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 consomment énormément et la charge filaire de 25W leur permet de passer de 0 à 100% en 1h10 environ selon divers tests. Ce qui veut dire que les prochains modèles de ces gammes demanderont toujours autant de temps pour récupérer de l’énergie. Heureusement, il reste des bonnes nouvelles comme le fait que le Galaxy Z Fold 6 serait moins coûteux que prévu.

Quelles sont les caractéristiques du Galaxy Z Fold 6 ?

De plus, la batterie du Galaxy Z Fold 6 aurait une capacité de 4400 mAh soit la même que l’actuelle génération, encore. Pour le reste des caractéristiques, voici ce que nous disent les différents rumeurs :

Dimensions : 153,5 x 132,5 x 6,1 mm

153,5 x 132,5 x 6,1 mm Écran externe : 6,2 pouces AMOLED, 120 Hz, 2600 nits

6,2 pouces AMOLED, 120 Hz, 2600 nits Écran interne : 7,6 pouces AMOLED, 120 Hz, 2600 nits

7,6 pouces AMOLED, 120 Hz, 2600 nits Appareil photo dorsal : 50 + 12 + 10 mégapixels

50 + 12 + 10 mégapixels Appareil photo avant : 10 + 4 mégapixels

10 + 4 mégapixels SoC : Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 Stockage : jusqu’à 1 To

jusqu’à 1 To Mémoire vive : 12 ou 16 Go de RAM

Bien évidemment, rien n’a été confirmé par Samsung et il ne s’agit que de rumeurs. Il est possible que les caractéristiques finales diffèrent légèrement voire totalement. Mais généralement, les fuites partagées avant la sortie d’un smartphone tapent juste à plusieurs niveaux. On prendra toutefois des pincettes, comme toujours.