Galaxy Z Fold 6 & Z Flip 6 : les fiches techniques complètes des pliables ont fuité

Nous sommes à moins d’une semaine du Galaxy Unpacked. L’évènement de Samsung se tiendra dans notre pays, le 10 juillet à Paris. À l’occasion de cette conférence, le géant sud-coréen devrait présenter sa nouvelle génération de smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6. Mais pas besoin d’attendre ce Galaxy Unpacked pour connaître leur fiche technique.

On avait déjà vu une image marketing concernant pour les deux téléphones fuiter, mais c’était sans commune mesure avec la fuite d’hier soir, mercredi 3 juillet. Le leaker émérite Evan Blass a révélé les fiches techniques et les documents marketing complets des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6. En revanche, on ne sait rien de plus concernant le prix des deux pliables Samsung.

Dear Samsung, I finished your infographic for you. No charge. You're welcome. pic.twitter.com/nbBGay8pFA — Evan Blass (@evleaks) July 3, 2024

Voici la fiche technique complète du Galaxy Z Fold 6

Voici les changements apportés par le Galaxy Z Fold 6 par rapport à son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 5.

Une luminosité maximale de l’écran nettement plus élevée, à 2 600 nits contre 1 750.

contre 1 750. Nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 3 .

. Une autonomie de la batterie supérieure d’une heure, de deux heures en lecture vidéo.

Un poids plus léger de 14 grammes.

Des dimensions différentes lorsqu’il est plié : 1,4 mm plus court, 1 mm plus large, 1,3 mm plus fin.

De même une fois déplié : 1,4 mm plus court, 2,7 mm plus large, 0,5 mm plus fin.

Cadre amélioré en aluminium.

Un écran secondaire plus grand de 0,1 pouce.

Une résolution de l’écran principal légèrement différente : 2160×1856 contre 2176×1812.

En revanche aucun changement n’est à prévoir pour l’appareil photo et la capacité de la batterie, maintenue à 4400mAh.

Quelles seront les capacités du Galaxy Z Flip 6, plus abordable ?

Voici le même exercice pour le Galaxy Z Flip 6, le pliable plus abordable :

Un appareil photo principal de 50 mégapixels, contre 12 mégapixels auparavant.

Un nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 3 et 12 Go de RAM, contre 8 Go pour le Z Flip 5.

Un écran secondaire désormais IPS et non plus OLED.

Une épaisseur plus fine de 0,2 mm lorsqu’il est plié, dimensions et poids restent identiques.

Une batterie de 4 000 mAh, contre 3 700 mAh sur le Z Flip 5.

Logiquement, une autonomie supplémentaire de deux heures pour la navigation internet et de trois heures pour la lecture vidéo.

L’ensemble du téléphone reflète désormais la couleur choisie, au lieu de la seule plaque arrière.