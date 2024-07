Samsung Galaxy Z Fold 6 : date de sortie, prix, design, que nous réserve le nouveau smartphone pliant ?

Le Galaxy Z Fold 6 entend une fois de plus prouver qu’il est le roi des smartphones pliables au format livre. Samsung a pour ce faire amélioré sa recette, avec au programme, un nouveau design, de meilleures performances, mais aussi des écrans plus lumineux. En attendant son lancement imminent, voici tout ce qu’il y a à savoir sur ce mastodonte.

© OnLeaks

Le remplaçant du Galaxy Z Fold 5 s’appuie sur les solides fondations de son aîné, tout en apportant son lot de nouveautés. Pour rappel, le modèle Fold a la particularité de proposer un format tablette confortable, une fois déplié. Ce qui le rend adapté à toutes sortes d’usage tels que la lecture de films, le multitâche, les jeux vidéo, ou encore le dessin avec le S-Pen. Il se présente en cela comme une solution idéale pour le divertissement et la création. Il est toutefois légitime de se demander si cette nouvelle version apporte réellement du changement, ou s’il s’agit d’une simple évolution sans réelles convictions. Dans ce dossier, nous avons justement réuni tout ce que l’on sait à propos du Galaxy Z Fold 6, la nouvelle cuvée du plus massif, mais aussi du plus onéreux des téléphones Samsung.

Le Galaxy Z Fold 6 devrait être disponible à partir du 24 juillet 2024, après une période de précommande de deux semaines. Cette dernière fera suite à la présentation officielle du smartphone, lors du Galaxy Unpacked, qui se tiendra le 10 juillet. Samsung en profitera également de l’évènement pour présenter son Galaxy Z Flip 6, son autre smartphone pliable, ainsi que sa Galaxy Watch 7. Le constructeur y présentera également sa première bague connectée, le Galaxy Ring.

À lire : comment suivre le Galaxy Unpacked ?

💰 Quel est le prix du Galaxy Z Fold 6 ?

Le prix du Galaxy Z Fold 6 sera communiqué lors de la présentation officielle. Il y a toutefois fort à parier que Samsung restera sur sa lancée, en proposant son nouveau modèle à un prix similaire à celui de l’ancienne génération. Selon une fuite, le smartphone pourrait même connaître une hausse de prix, et être vendu 100 euros plus cher. Si cela se confirme, le Z Fold 6 se rapprocherait ainsi dangereusement de la barre symbolique des 2 000 € dans sa version la plus “abordable”. Pour rappel, le Galaxy Z Fold 5 était commercialisé à partir de 1 899 € dans sa version 256 Go, et jusqu’à 2 279 € dans sa variante 1 To.

Crédit : Smart Prix X On Leaks

Le média ETNews a par ailleurs indiqué que Samsung pourrait proposer une version d’entrée de gamme moins onéreuse de son modèle. Pour ce faire, le mobile abandonnerait notamment la prise en charge du S Pen, et ferait quelques concessions matérielles.

D’autre part, l’analyste Ross Young a quant à lui suggéré que Samsung pourrait être en train de préparer le Galaxy Z Fold 6 Ultra, une variante Slim encore plus performante que le modèle classique. Si ce dernier est bel et bien dans les cartons, il pourrait être lancé en même temps que le Galaxy S25, toujours selon la même source. Ces informations sont à prendre avec des pincettes, en attendant un signe de la part de Samsung.

⚙️ Les caractéristiques techniques du Galaxy Z Fold 6

Ayant fuité avant l’heure, la fiche technique du Galaxy Z Fold 6 nous donne un aperçu des améliorations prévues. Voici ce que nous réserve le smartphone pliable :

Dimensions du smartphone déplié : 153,5 × 132,6 × 5,6 mm

: 153,5 × 132,6 × 5,6 mm Dimensions du smartphone plié : 153,5 x 68,1 x 12,1 mm

: 153,5 x 68,1 x 12,1 mm Poids : 239 g

: 239 g Écran interne : Dynamic AMOLED 2X – 7,6″ – 2160 × 1856 px – 1 à 120 Hz

: Dynamic AMOLED 2X – 7,6″ – 2160 × 1856 px – 1 à 120 Hz Écran externe : Dynamic AMOLED 2X – 6,3″ – 48 à 120 Hz

: Dynamic AMOLED 2X – 6,3″ – 48 à 120 Hz Capacité de stockage : 256, 512 Go ou 1 To

: 256, 512 Go ou 1 To Processeur (Soc) : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive (RAM) : 12 ou 16 Go

: 12 ou 16 Go Batterie : 4400 mAh

: 4400 mAh Vitesse de charge : 25 W filaire et 15 W sans-fil

: 25 W filaire et 15 W sans-fil Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G et USB-C

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G et USB-C Appareils photo arrière : 50 + 12 + 10 Mpx

: 50 + 12 + 10 Mpx Appareils photo avant : 10 + 4 Mpx

: 10 + 4 Mpx Norme d’étanchéité : IP48

: IP48 Coloris : noir artisanal, blanc, ombre argentée, bleu marine et rose clair

🤳 Quel est le design du Galaxy Z Fold 6 ?

Ces derniers mois, de nombreuses images du Galaxy Z Fold 6 ont fuité. Ces premiers visuels nous permettent donc de savoir avant l’heure à quoi ressemblera le nouveau représentant de la gamme. À première vue, le design du smartphone premium ne différera pas tant de la précédente génération. Toutefois, le nouveau modèle sera visiblement pourvu de tranches plates, d’arrêtes droites, ainsi que de bords anguleux. Des caractéristiques qui ne sont pas sans rappeler un certain Galaxy S24 Ultra.

Par ailleurs, selon les rendus dévoilés jusqu’à présent, Samsung n’a toujours pas prévu d’emplacement pour le S-Pen sur son smartphone pliable. De ce fait, le stylet devrait toujours être proposé en option. Au dos, on retrouvera une intégration verticale pour les capteurs photo. Ces derniers seront également entourés d’un anneau strié, comme le confirme cette image marketing, publiée par erreur par Samsung Kazakhstan :

Concernant les dimensions de la nouvelle version, elles sont désormais de 153,5 x 132,6 x 5,6 mm, contre 154,9 x 129,9 x 6,1 mm, lorsque le smartphone est ouvert, et de 153,5 x 68,1 x 12,1 mm, contre 154,9 x 67,1 x 13,4 mm, lorsqu’il est fermé. Par ailleurs, le téléphone au format tablette affiche désormais un poids de 239 g, soit 14 g de moins que son prédécesseur.

En effet, Samsung a modifié le rapport hauteur/largeur de son Galaxy Z Fold 6, qui affiche désormais un design plus compact, tout en conservant les dimensions d’écran de son prédécesseur. Constatez par vous même la différence entre le Galaxy Z Fold 5 à gauche et le Galaxy Z Fold 6 à droite, sur cette photo partagée par le leaker Ice Universe :

Galaxy Z Fold5 vs Galaxy Z Fold6

Fold6 screen width =Fold5 screen width+right bezel width pic.twitter.com/cbIjMNjikV — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) May 30, 2024

Le Galaxy Z Fold 6 sera équipé d’un cadre renforcé en aluminium, et son écran sera traité contre les reflets. Il se pourrait donc que Samsung ait opté pour un verre Gorilla Glass Armor, comme sur son S24 Ultra. Si cela se confirme, la dalle bénéficierait en plus d’une résistance accrue contre les chocs et rayures.

Par ailleurs, la charnière de type goutte d’eau est toujours au rendez-vous. Pour rappel, elle permet de refermer complètement le smartphone, sans que le moindre espace ne subsiste. À ce propos, Samsung a amélioré l’étanchéité de son smartphone qui profite désormais d’une certification IP48. Ce qui fait de lui le premier smartphone pliable, avec le Z Flip 6, étanche à la poussière et à l’eau. Enfin, le smartphone se déclinera en pas moins de 5 coloris : noir artisanal, blanc, bleu marine, ombre argentée et rose clair.

Le Galaxy Z Fold 6 vu de dos © Sonny Dickson / 9to5Google Le Galaxy Z Fold 6 vu de haut © Sonny Dickson / 9to5Google Le Galaxy Z Fold 6 vu de côté © Sonny Dickson / 9to5Google

📱 Des améliorations sont elles prévues concernant les écrans du Z Fold 6 ?

Comme expliqué plus haut, le Galaxy Z Fold 6 conservera la diagonale de 7,6 pouces pour son écran pliable. Toutefois, en raison de son changement de gabarit, sa définition passera à 2160 x 1856 pixels (QXGA+), contre 2176 x 1812 auparavant. L’autre changement majeur concerne la luminosité des écrans, qui sera bien plus élevée comme nous le confirme une fuite de ses caractéristiques. En effet, les deux dalles pourront désormais atteindre un pic lumineux de 2600 nits, contre 1750 nits sur le précédent modèle.

© OnLeaks

L’écran externe passera quant à lui à un format de 6,3 pouces, contre 6,2 précédemment ; soit un gain minime de 0,1 pouce. Il conservera par ailleurs une définition HD+. Les deux écrans seront toujours dotés de la technologie Dynamic AMOLED 2X, avec un taux de rafraîchissement adaptatif, allant de 1 à 120 Hz (LTPO) pour l’écran principal, et de 48 à 120 Hz (LTPS) pour l’écran secondaire.

🦾 Quelles sont les performances du Galaxy Z Fold 6 ?

À l’instar du Galaxy Z Flip 6, la version 2024 du modèle Fold sera équipé d’un SoC Snapdragon 8 Gen 3. Il s’agit d’une évolution logique par rapport à son prédécesseur, équipé du Snapdragon 8 Gen 2. La puissance sera donc de mise, aussi bien pour les tâches courantes que pour le gaming. D’autant que le smartphone profitera d’un meilleur système de refroidissement.

Par ailleurs, le Galaxy Z Fold 6 disposera de 12 ou 16 Go de RAM. Ce qui devrait rendre l’expérience de navigation encore plus fluide, et permettre par la même occasion une meilleure gestion des fonctionnalités d’IA, notamment en local. À ce propos, en plus des fonctions Galaxy AI déjà existantes, Samsung prévoit d’introduire de nouvelles fonctionnalités intelligentes. Parmi elles, la fonctionnalité Image Wand, permettra par exemple de transformer facilement un croquis en image.

Pour le reste, le smartphone disposera de la surcouche One UI 6.1.1, basé sur Android 14. Il profitera par ailleurs d’un suivi exemplaire avec sept ans de mises à jour d’OS et de sécurité comme sur la gamme Galaxy S24. En matière de connectivité, le téléphone pliable prendra en charge le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 7, et la 5G. Pour finir, le smartphone sera toujours proposé en trois versions offrant 256, 512 Go ou 1 To de stockage avec la norme UFS 4.0.

© OnLeaks

📸 Qu’en est-il de de la photo ?

Aucun changement n’est à prévoir concernant le volet photo du Galaxy Z Fold 6. Le smartphone sera donc toujours équipé du triple capteur présent sur le Galaxy Z Fold 5, qui s’était montré convaincant lors de notre test, en assurant polyvalence et qualité :

Capteur grand-angle de 50 Mpx (f/1,8)

(f/1,8) Capteur ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2)

(f/2,2) Téléobjectif x3 de 10 Mpx (f/2,4)

Enfin, on retrouvera toujours les deux caméras frontales de respectivement 12 Mpx (f/2,2) sur l’écran externe, et 4 Mpx (f/1,8) sur l’écran interne. Cette dernière sera toujours camouflée sous la dalle. Heureusement, il sera toujours possible et même conseiller de privilégier les modules arrière pour réaliser vos selfies, qui n’en seront que plus beaux. Côté vidéo, le smartphone sera toujours capable de filmer en 4K à 60 FPS, et même en 8K jusqu’à 30 FPS.

🔋 Le Galaxy Z Fold 6 gagne t-il en autonomie ?

Le smartphone de nouvelle génération disposera d’une capacité de batterie inchangée. On retrouvera donc un accumulateur de 4400 mAh. Toutefois, selon les rumeurs, l’autonomie devrait être supérieure d’une heure, et le smartphone pourrait même tenir deux heures de plus en lecture vidéo ; soit jusqu’à 23 heures en lecture vidéo et 18h en navigation Internet. Le Galaxy Z Fold 6 devrait en partie ce gain d’autonomie au dernier SoC de Qualcomm, qui est moins énergivore. Concernant la charge admise par le téléphone, celle-ci serait toujours limitée à 25 W en filaire, et à 15 W sans-fil. Une puissance plutôt décevante, à l’heure où certaines solutions concurrentes dépassent allègrement les 100 W, et fournissent une charge rapide digne de ce nom.