Samsung Galaxy Z Flip 6 : date de sortie, prix, design, tout savoir sur le prochain pliable

© Onleaks x Smartprix

Le successeur du Galaxy Z Flip 5 s’annonce très prometteur, puisqu’il devrait offrir une expérience encore plus aboutie que son aîné, en profitant notamment d’une meilleure autonomie, d’une charnière plus robuste mais aussi de meilleures performances, ainsi que d’un équipement photo amélioré. Le Galaxy Z Flip 6 fera notamment face au Motorola Razr 50 Ultra, qui domine actuellement le marché des téléphones à clapet nouvelle génération. Aura t-il les armes pour s’imposer comme la nouvelle référence ? On vous dévoile tout ce que l’on sait sur le prochain smartphone pliable de Samsung.

Samsung présentera son Galaxy Z Flip 6 le 10 juillet 2024 à l’occasion du Galaxy Unpacked. La marque profitera de l’évènement pour dévoiler la date de sortie de son nouveau smartphone à clapet, qui est pour l’heure inconnue. Toutefois, si l’on se fie aux habitudes du constructeur, le smartphone devrait être disponible dès le 24 juillet 2024. En effet, suite à la présentation officielle, la marque a pour coutume d’ouvrir les précommandes pendant deux semaines, avant de commercialiser son produit.

Comme à l’accoutumée, Samsung officialisera également son autre smartphone pliable, le Galaxy Z Fold 6, ainsi que la Galaxy Watch 7 et la Galaxy Watch Ultra. Cette année, les mobiles pliables et les montres connectées ne seront pas les seules vedettes, puisque le Galaxy Ring, la première bague intelligente de la marque, est également attendu de pied ferme.

© Onleaks x Smartprix

💰 Quel est le prix du Galaxy Z Flip 6 ?

Le prix du Galaxy Z Flip 6 sera dévoilé lors de la présentation officielle, qui signera l’ouverture des précommandes. Si le tarif du smartphone reste pour le moment un mystère, il y a de fortes chances pour qu’il soit à peu près similaire à celui de son prédécesseur, commercialisé au prix de 1 199 € dans sa version 256 Go, ou 1 339 € dans sa version 512 Go.

⚙️ Les caractéristiques techniques du Galaxy Z Flip 6

Avant de vous dévoiler point par point toutes les informations dont nous disposons sur le Galaxy Z Flip 6, voici un petit récapitulatif de la fiche technique du smartphone :

Dimensions du smartphone déplié : 165,1 x 71,9 x 6,9 mm

: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Dimensions du smartphone plié : 85,1 x 71,9 x 14,9 mm

: 85,1 x 71,9 x 14,9 mm Poids : 187 g

: 187 g Écran interne : Dynamic AMOLED 2X – 6,7″ – 2640 x 1080 px – 1 à 120 Hz

: Dynamic AMOLED 2X – 6,7″ – 2640 x 1080 px – 1 à 120 Hz Écran externe : IPS – 3,4″ – 720 x 748 px – 120 Hz

: IPS – 3,4″ – 720 x 748 px – 120 Hz Capacité de stockage : 256 ou 512 Go

: 256 ou 512 Go Processeur (Soc) : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive (RAM) : 12 Go

: 12 Go Batterie : 4000 mAh

: 4000 mAh Vitesse de charge : 25 W filaire et 15 W sans-fil

: 25 W filaire et 15 W sans-fil Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G et USB-C

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G et USB-C Appareils photo arrière : 50 + 12 Mpx

: 50 + 12 Mpx Appareil photo avant : 10 Mpx

: 10 Mpx Norme d’étanchéité : IP48

: IP48 Coloris : noir, bleu clair, blanc, ombre argentée, menthe, bleu foncé et rose clair

🤳 À quel design s’attendre pour le Galaxy Z Flip 6 ?

Grâce à une fuite qui a dévoilé la fiche technique du Galaxy Z Flip 6, on sait que le smartphone à clapet conservera un design similaire à celui de son prédécesseur. Si son poids (187 g) et ses dimensions ouvertes (165,1 x 71,9 x 6,9 mm) ne changeront pas, le smartphone sera en revanche légèrement plus fin une fois plié. En effet, il proposera les dimensions suivantes : 85,1 x 71,9 x 14,9 mm ; soit 0,2 mm de moins par rapport au Galaxy Z Flip 5. Ce petit changement sera dû à l’affinement du cadre intérieur de l’écran.

Par ailleurs, Samsung aurait mis au point une nouvelle charnière qui offrirait une durabilité accrue, ainsi qu’une meilleure gestion du pli. L’écran interne sera quant à lui doté d’un verre ultra fin (UTG) de 50 microns, contre 30 microns sur la précédente génération. Ce qui devrait rendre la pliure plus discrète. En plus d’améliorer l’expérience de visionnage, cette épaisseur supplémentaire renforcerait de surcroît la résistance aux rayures. À ce propos, l’écran du smartphone sera protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus 2. Le cadre et la charnière profiteront quant à eux d’une structure Armor Aluminium. Le smartphone sera également doté d’une certification IP48, qui garantira pour la première fois une résistance limitée à la poussière.

Une image marketing publiée par erreur par le site Samsung Kazakhstan dévoile un premier aperçu de ce a quoi ressemblera la prochaine gamme de pliables. À en croire ce premier visuel, les bords du Galaxy Z Flip 6 paraissent plus anguleux.

Pour ce qui est des coloris, la marque proposera pas moins de 7 déclinaisons : noir, bleu clair, blanc, ombre argentée, menthe, bleu foncé et rose clair. Comme pour son prédécesseur, une floppée d’accessoires devraient accompagner la venue de la nouvelle version à clapet.

📱 Quels changements pour les écrans du Galaxy Z Flip 6 ?

Le Galaxy Z Flip 6 conservera l’écran externe de 3,4 pouces de son prédécesseur. Grâce à cette affichage confortable, les utilisateurs pourront toujours profiter d’une multitude de fonctionnalités : utiliser des widgets, prendre des photos et selfies, consulter ses notifications et y répondre, prendre ou rejeter un appel, lire de la musique, regarder des vidéos, etc. Toutefois, bien qu’elle conservera la même diagonale, la dalle extérieure passera toutefois à la technologie IPS, en lieu et place de l’OLED. Cette dernière proposerait donc vraisemblablement une moins bonne qualité d’image. En revanche, il sera pourrait que son taux de rafraîchissement passe à 120 Hz, contre 60 Hz sur la génération actuelle.

© WinFuture

L’écran interne restera quant à lui inchangé. Il s’agira toujours d’une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, dotée de la technologie LTPO. En plus de pouvoir faire osciller son taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz, il proposera une définition en FHD+ (2640 x 1080 pixels), et prendra en charge le standard HDR10+.

🦾 Quelles sont les performances du Galaxy Z Flip 6 ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 sera équipé du Snapdragon 8 Gen 3, le puissant SoC de Qualcomm qui équipe la grande majorité des modèles haut de gamme cette année. Ce choix de la part de Samsung nous surprend peu, puisque son prédécesseur embarquait la version précédente, le Snapdragon 8 Gen 2. Les performances devraient donc être au rendez-vous sur le prochain smartphone à clapet.

D’ailleurs, d’après un premier benchmark effectué sur Geekbench, le smartphone pliable serait aussi puissant que le Galaxy S24 Ultra. Toutefois en raison de son gabarit, et comme cela est le cas sur ce type de smartphone, le Z Flip 6 devrait profiter d’un système de refroidissement moins performant, et être ainsi davantage exposé à la surchauffe. Ce qui pourrait venir limiter ses performances sur la durée.

Par ailleurs, l’adoption de ce SoC pourrait lui permettre de profiter d’une meilleure efficacité énergétique. Le successeur du Z Flip 5 profitera également de 8 Go de RAM. Une version à 12 Go de RAM pourrait également être de la partie. Le téléphone sera certainement livré avec la surcouche One UI 6.1.1, basé sur Android 14. On retrouvera aussi bien évidemment les fonctionnalités Galaxy AI. À l’instar des Galaxy S24, le smartphone pliable profitera d’un suivi logiciel exemplaire, puisque Samsung assurera sept ans de mises à jour OS et de patchs de sécurité.

Concernant le stockage, le smartphone se déclinera en deux versions de 256 et 512 Go, qui profiteront tous deux de la norme UFS 4.0. Le modèle 5G sera par ailleurs compatible avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3.

📸 Le Galaxy Z Flip 6 s’améliore t-il en photo ?

Le Galaxy Z Flip 6 va bénéficier d’un nouveau matériel photographique. On retrouvera toujours un double capteur à l’arrière du smartphone pliable sud-coréen. Cependant, le module principal bénéficiera d’une définition de 50 Mpx, contre 12 Mpx sur le précédent modèle. Déjà que le modèle actuel réalise des photos qualitatives, comme nous avons pu le constater lors de notre test, le smartphone devrait ainsi être à même de capturer des clichés encore plus beaux, notamment grâce au pixel binning.

Pour le reste, le smartphone profitera à nouveau d’un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx, ouvrant à f/2,2, ainsi que d’une caméra frontale de 10 Mpx avec une ouverture de f/2,2 également.

🔋 Vers une meilleure autonomie ?

Il s’agit probablement là d’un des plus gros points faibles des smartphones à clapet, et particulièrement des Galaxy Z Flip, qui ne sont pas réputés pour leur autonomie. En effet, leur conception particulière n’autorise pas l’intégration d’une grosse batterie. Toutefois, d’après les tests de la FCC, Samsung serait parvenu à intégrer une batterie plus conséquente dans son prochain modèle. En effet, le Galaxy Z Flip 6 bénéficiera d’un accumulateur de 4000 mAh (capacité nominale de 3887 mAh), contre 3700 mAh (capacité nominale de 3591 mAh) sur le modèle précédent.

En plus de ce gain, et du fait que sa puce pourrait lui permettre de mieux gérer son énergie, le Z Flip 6 pourrait profiter de la fonctionnalité Battery AI, qui lui permettrait de gagner jusqu’à 10 % d’autonomie en plus. Quoi qu’il en soit, le nouveau modèle devrait parvenir à faire mieux que son prédécesseur, qui dispose d’une autonomie d’environ 12h30 en streaming vidéo.



© Onleaks x Smartprix

En revanche, il ne faut pas s’attendre à du nouveau concernant la puissance de charge, puisque cette dernière restera bloquée à 25 W en filaire et à 15 W sans-fil. Autant se rendre à l’évidence, Samsung est clairement à la traine de ce côté là, si on le compare notamment aux marques chinoises qui excellent en la matière, en proposant des technologies de charge ultra rapide (200 voire 300 W).