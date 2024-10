Galaxy Z Fold 6 Special Edition : plus fin que jamais, le nouveau smartphone pliant de Samsung arriverait avant la fin du mois

©Samsung

C’est Evan Blass (connu sous le pseudonyme evleaks) et Ice Universe qui sont à l’origine de la fuite. Dans plusieurs posts sur le réseau social X (qui ne sont d’ailleurs étonnamment plus disponibles), ils révèlent une série d’informations sur la sortie imminente d’une version spéciale du Galaxy Z Fold 6, la dernière gamme de smartphones pliants de Samsung.

Rappelons qu’il existe deux types de smartphones pliants : ceux qui se plient dans le sens le la largeur pour donner un petit carré lorsqu’ils sont repliés puis un écran de taille standard quand ils sont dépliés. On les appelle les Flip (chez Samsung le dernier en date est le Galaxy Z Flip 6).

L’autre catégorie, celle qui nous intéresse ici, ce sont les Fold. Ils se replient comme un livre. Pliés, ils arborent un écran de taille standard, mais dépliés, ils sont plus proches de la tablette. C’est donc le cas du Galaxy Z Fold 6. Le problème majeur avec ce type d’appareil, c’est leur épaisseur. Comme le smartphone dispose de deux batteries (une dans chaque pan), les constructeurs ont encore du mal à réduire l’épaisseur globale une fois plié.

Quelles sont les caractéristiques de cette édition spéciale du Galaxy Z Fold 6 ?

Si l’on en croit les rumeurs et les photos publiées par Evan Blass (dans deux posts différents, tous deux supprimés de X) et diffusées par le média Android Authority, une version spéciale du Galaxy Z Fold 6 pourrait sortir dans les mois à venir.

Les premiers posts incluent uniquement des photos de l’appareil. On pouvait y voir le système de caméra à triple objectif, avec les objectifs surélevée. Une autre photo montrait la tranche du smartphone avec ce qui doit être les deux boutons de volume et de mise sous tension, le tout sur un alliage rosé texturé. Il ressort de cette photo que le cadre central semble être fin et plat et les angles incurvés.

La deuxième fuite ne vient pas de Evan Blass, mais de Ice Universe (connu lui aussi pour ses fuites), cette fois relayé par Android Headlines. Cette fuite donne les informations qui manquaient sur les posts de photos de Blass. En effet, elle semble indiquer que cette édition spéciale du Galaxy Z Fold 6 pourrait être 0.6 mm plus fin à plat (soit une épaisseur de 10 mm environ une fois replié). De plus, son cadre pourrait être renforcé grâce à l’utilisation du titane.

Mais ce n’est pas tout. En effet, les écrans de cette édition spéciale pourraient être plus grands que l’édition standard. Avec un écran externe de 6.5 pouces (au lieu de 6.3”) et un écran interne de 8 pouces (au lieu de 7.6”).

La caméra interne pourrait aussi bénéficier d’une mise à jour, passant de 1 MP à 5 MP. Et le capteur principal de la caméra extérieur principale pour passer à 200 MP (au lieu de 50 MP). De quoi ravir les utilisateurs qui trouvaient que l’appareil photo du Z Fold 6 n’était pas à la hauteur.

Pour finir, il se pourrait que l’appareil dispose d’un S pen.