Galaxy Z Fold 6 pas cher : où précommander le smartphone au meilleur prix ?

Sans surprise, le nouveau Galaxy Z Fold 6 présenté lors de la conférence de Samsung se positionne comme la nouvelle référence haut de gamme des smartphones pliants. Ce produit à mi-chemin entre le mobile et la tablette offre toujours un grand confort d’utilisation. De même, Samsung a amélioré sa fiche technique et revu son design en s’inspirant des fameux Galaxy S24. Enfin, ce smartphone bénéficie de toutes les fonctionnalités disponibles avec Galaxy IA. Il sera commercialisé dès le 24 juillet prochain, mais il est dès maintenant possible de le précommander. Voici où acheter le Galaxy Z Fold 6 moins cher et au meilleur prix.

💰 Où précommander le Galaxy Z Fold 6 au meilleur prix ?

Précommander le Galaxy Z Fold 6 sur Samsung

Précommander le Galaxy Z Fold 6 sur la Fnac

Tout comme son aîné et les autres smartphones en « Fold », le nouveau modèle de Samsung se positionne sur le segment premium. Quoiqu’il arrive le Galaxy Z Fold 6 est un produit onéreux se déclinant dans 3 versions différentes. De plus, les prix de départ sont plus élevés que ceux des générations précédentes. En moyenne, ils sont 100 euros plus chers. Voici les tarifs officiels.

Galaxy Z Fold 6 (256/12 Go) à 1999 €

Galaxy Z Fold 6 (512/12 Go) à 2119 €

Galaxy Z Fold 6 (1 To/12 Go) à 2353 €

Ce nouveau smartphone pliable se décline dans 5 coloris : Gris, Bleu Nuit, Rose, Noir Carbone et Blanc. Ces deux derniers sont uniquement disponibles sur le site du fabricant.

Pendant la période de précommande, il est possible de profiter de plusieurs offres sur le site de Samsung. Tout d’abord, vous pouvez obtenir 100 euros de bonus de reprise peu importe l’état de votre ancien smartphone. Enfin, au total, ce bonus peut atteindre 850 euros. D’autre part, la marque propose plusieurs autres avantages.

Coque Paris 2024 offerte

Samsung Care+ offert pendant 1 an

Doublez vos points Reward

-30% sur les Galaxy Watch 7, Watch Ultra, Buds 3 et Buds 3 Pro

⚙️ Quelle est la fiche technique du Samsung Galaxy Z Fold 6 ?

Tout comme le Galaxy Z Flip 6, le Z Fold 6 embarque quelques nouveautés. Tout d’abord, son design a été revu et ce dernier est désormais plus fin et plus léger. Sinon, la résistance au niveau des ouvertures et des fermetures a une nouvelle été améliorée. Il est également plus puissant plus et plus endurant par rapport à la génération précédente. De plus, les fonctions offertes par Galaxy IA sont désormais incorporées au smartphone pliable. Plus dans le détail, voici la fiche technique du Galaxy Z Fold 6.

Écran interne : Amoled LTPO de 7,6 pouces (120 Hz) à 2600 nits

Amoled LTPO de 7,6 pouces (120 Hz) à 2600 nits Écran externe : Amoled de 6,3 pouces

Amoled de 6,3 pouces Processeur : Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive : 12 Go

12 Go Stockage : 256, 512 Go ou 1 To

256, 512 Go ou 1 To Appareil photo : Grand angle de 50 Mpx, ultra grand angle de 12 Mpx et téléobjectif de 10 Mpx

Grand angle de 50 Mpx, ultra grand angle de 12 Mpx et téléobjectif de 10 Mpx Capteur avant : 10 Mpx

10 Mpx Batterie : 4400 mAh

4400 mAh Certification : IP48 + Gorilla Glass Victus 2

IP48 + Gorilla Glass Victus 2 Support : 7 années de MAJ (OS + sécurité)

