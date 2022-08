Game of Thrones : George R.R. Martin dévoile enfin pourquoi la fin de la série est si décevante

Alors que la nouvelle série House of Dragons se prépare à nous ramener à Westeros, on commence enfin à comprendre ce qui a mal tourné dans les dernières saisons de Game of Thrones.

Les avis des dernières saisons de Game of Thrones sont presque unanimes, la série a clairement perdu de sa cohérence au fil du temps, et la huitième et dernière saison a été la plus critiquée de la série. On sait enfin pourquoi.

Ce changement d’orientation coïnciderait avec le moment où l’auteur de A Song of Ice and Fire, George R.R. Martin, a cessé d’être aussi impliqué dans la direction que prenait la série. La saison 4 a par exemple été la dernière où il a écrit le scénario d’un épisode. Dans une nouvelle interview accordée au New York Times, l’auteur dévoile qu’à partir des saisons 5 et 6, il a été petit à petit écarté par les producteurs, jusqu’à n’être plus du tout impliqué dans les deux dernières saisons.

Cela pourrait être dû au fait que D.B. Weiss et David Benioff ont choisi d’orienter la série dans une autre direction, puisque les premières saisons reposaient en grande partie sur les conseils de Martin. L’auteur ignore pourquoi il a subitement été écarté des séances d’écriture.

George R.R. Martin a été écarté de Game of Thrones

Lors de la diffusion de la sixième saison de Game of Thrones, il avait été rapporté que la série s’écarterait intentionnellement des romans fantastiques de Martin. D.B. Weiss et David Benioff avaient esquissé plusieurs arcs narratifs basés sur de futurs romans potentiels que Martin leur avait décrit comme devant être écrits.

Les producteurs ont donc préféré improviser en se basant sur leurs propres idées de l’endroit où les personnages se retrouveraient à la fin. Cette décision n’aura finalement pas été la bonne, puisque de nombreux fans de la série étaient mécontents de la direction prise par la série au moment où elle s’est achevée après huit saisons. Maisie Williams, qui incarnait Arya Stark, était par exemple persuadée que son personnage était homosexuel.

Quoi qu’il en soit, les fans de la série vont bientôt pouvoir découvrir le préquel de Game of Thrones avec House of the Dragon, qui a déjà eu droit à plusieurs bandes annonces. On sait d’ailleurs déjà que la série ne représentera pas de violence sexuelle, contrairement à Game of Thrones, et qu’elle sera « putain de bien », selon les propos de Peter Dinklage qui joue Tyrion Lannister dans la série originale.

Source : New York Times