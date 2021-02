Game of Thrones : HBO aurait des programmes pour 20 ans dans les cartons

HBO aurait prévu de faire fructifier Game of Thrones pendant un bon moment, 20 ans plus précisément. C’est ce que nous révèle une nouvelle information.

Beaucoup de productions à venir pour Game of Thrones – Crédit : HBO

Après des années de diffusion, le mastodonte Game of Thrones a tiré sa révérence lors d’une huitième saison qui divise les fans. Mais HBO, bien conscient de la manne financière que représente l’univers de George R.R. Martin, a de nombreux plans pour le futur. On parle notamment d’une série animée prévue pour HBO Max ainsi qu’un spin-off appelé House of the Dragon avec une première date de sortie. Mais ce ne serait pas tout selon une information relayée par Wegotthiscovered, qui reste à prendre avec des pincettes. Le site croit savoir que la chaîne câblée américaine a prévu 20 ans de programmes pour Game of Thrones. De quoi contenter les fans ardus… ou les écœurer ?

20 années de Game of Thrones pour les fans sur HBO ?

Game of Thrones n’aurait pas dit son dernier mot – Crédit : HBO

Game of Thrones est la plus regardée des séries télévisées, tirée des romans de George R.R. Martin. Il est donc peu étonnant que HBO souhaite rentabiliser au maximum ses droits sur l’œuvre de l’homme. D’après une information toute fraîche, la chaîne câblée américaine prévoit de faire fructifier Game of Thrones pendant 20 ans, au moins.

Si Game of Thrones a été décevant dans sa conclusion pour bien des fans, malgré la possible existence d’une fin alternative, Westeros a encore beaucoup d’histoires à raconter. On imagine que l’auteur et les scénaristes pourraient explorer un peu plus les événements se déroulant avant/après ceux de Game of Thrones. Il y a forcément assez de matière pour maintenir la franchise comme étendard de HBO pendant plusieurs années.

Wegotthiscovered ne nous révèle cependant pas quels programmes vont être produits par HBO sur plusieurs années. On imagine que les 20 ans engloberaient également les multiples saisons de séries à venir, comme la future production animée ou House of Dragon, spin-off avec avec Matt Smith (Dr Who).

D’après d’autres informations, HBO avait dans les cartons un préquel avec Naomi Watts (Mulholland Drive) se déroulant pendant la longue nuit, mettant en scène la guerre entre les Marcheurs blancs et les premiers hommes. Si le projet a été annulé, il est possible que la chaîne câblée revienne dessus dans le futur.

Source : Wegotthiscovered