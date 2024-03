Le Problème à 3 corps : il y aura un “Red Wedding” à la Game of Thrones dans la saison 2

Le Problème a 3 corps aura un “Red Wedding” à la Game of Thrones selon ses créateurs

Les créateurs vont adapter le second roman qui est bien mieux selon eux

La série a un budget de 20 millions de dollars par épisode

Le Problème à 3 corps, c’est la nouvelle série événement de Netflix que l’on doit à David Benioff et Dan Weiss, les créateurs de Game of Thrones. Ce programme que l’on vous recommande pour ce week-end a beau recevoir des critiques mitigées, les équipes préparent une seconde saison pour cette adaptation d’un best-seller chinois. Et elle aura une scène digne du fameux “Red Wedding”.

À lire > Shōgun sur Disney+ est comparé à un nouveau Game of Thrones

La saison 2 confirmée, il y aura un “Red Wedding”

Depuis un moment, Netflix cherche son Game of Thrones. Pendant un moment, on a cru que c’était The Witcher mais depuis, les critiques ne sont pas très positives, d’autant plus avec le départ de Henry Cavill pour rejoindre Prime Video avec son adaptation de Warhammer. Alors la plateforme de streaming semble faire l’impasse sur ce projet et plutôt qu’avoir son Game of Thrones, s’est tourné vers les créateurs de la série pour adapter Le Problème à 3 corps.

Sachant qu’il s’agit d’une œuvre très dense et pas forcément facile à prendre en main ou à expliquer, la nécessité d’une saison 2 pour convaincre les spectateurs se pose. David Benioff et Dan Weiss confirment qu’une suite se prépare et qu’il y aura une scène digne du “Red Wedding” de Game of Thrones, rien que ça.

C’est quelque chose dont nous avons parlé avec Netflix. Le second livre est bien meilleur que le premier et le troisième m’a bluffé. L’histoire est de plus en plus ambitieuse à mesure qu’elle progresse et elle fait un énorme bond en avant dans le deuxième livre. J’ai donc l’impression que si nous convainquons [les spectateurs] avec la saison 2, nous serons en bonne voie. David Benioff

20 millions de dollars par épisode de Le Problème à 3 corps

Le Hollywood Reporter dévoile que Le Problème à 3 corps coûte très cher à produire. La série serait la plus coûteuse de l’histoire de Netflix avec 20 millions de dollars par épisode. Pour comparaison, The Walking Dead : The Ones Who Live a un budget de 82 millions de dollars pour sa saison 1 soit 13,7 millions par épisode. Mais contrairement à Le Problème à 3 corps, il s’agit d’un succès.

Précisons tout de même que la série des créateurs de Game of Thrones s’est hissée en seconde place des plus regardées en Angleterre. Sauf qu’avec un tel budget, on s’attendait au minimum au top 1.

Netflix est très attentif à la popularité de ses programmes et regarde avec attention les audiences pour les renouveler. Il semblerait que Le Problème à 3 corps ait droit à une autre chance pour convaincre les spectateurs avec son futur “Red Wedding” à la Game of Thrones.