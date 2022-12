Game of Thrones : Kit Harington évoque la série sur Jon Snow, « il ne va pas bien »

Jon Snow © HBO

Kit Harington va bel et bien relancer la machine. En juin dernier, nous apprenions qu’une série sur Jon Snow était en préparation. Un nouveau spin-off de Game of Thrones confirmé par le vénérable George R.R. Martin, l’auteur précisant même que c’était l’acteur qui avait impulsé l’idée de la série.

Pour le moment, nous avons peu d’informations à nous mettre sous la dent. Logiquement, la série continuera l’histoire du personnage. Condamné à l’exil à la Garde de Nuit, Snow traverse le Mur pour vivre avec les Sauvageons à la fin de GoT.

Lors de la convention Game of Thrones organisée à Los Angeles, Harington a été interrogé sur le spin-off à venir. S’il ne peut évidemment pas en dire beaucoup, il est revenu sur l’état d’esprit de son personnage à la fin de Game of Thrones confirmant ainsi le point de départ du spin-off.

Les traumatismes de Snow seront au cœur de la série

Jon Snow est un homme anéanti après avoir dû tuer Daenerys pour arrêter sa fureur destructrice. « A la fin de la série, quand on le retrouve dans cette cellule, il se prépare à être décapité et il veut l’être. Il en a fini. Le fait qu’il soit envoyé au Mur est le plus grand cadeau et aussi la plus grande malédiction », estime Harington.

D’après l’acteur, Snow va avoir bien du mal à vivre avec ses démons du passé. « Il doit vivre sa vie en pensant à la façon dont il a tué Dany, en pensant à Ygrid mourant dans ses bras et en pensant à la façon dont il accroché Olly ».

Des traumatismes qui forment un arc narratif « intéressant » à conter, estime le comédien. « Je pense que là où nous le laissons à la fin de la série, il y avait toujours ce sentiment… Nous voulions une sorte de petit sourire nous prouvant que les choses vont bien. Mais Il ne va pas bien ». Pour rappel, il est peu probable que le spin-off sur Snow soit dévoilé avant la saison 2 de House of the Dragon. D’autres séries dérivées sont également au programme, l’un d’entre elles se concentrant sur Lord Corlys Velaryon.

