Game of Thrones : une série sur Jon Snow en préparation

Jon Snow – Crédit : HBO

Il y a deux ans, Kit Harington exprimait son souhait de tourner la page Game of Thrones et Jon Snow. Force est de constater qu’il a changé son fusil d’épaule. D’après les informations de The Hollywood Reporter, HBO a lancé le développement d’un spin-off centré sur le personnage le plus populaire de la franchise. Kit Harington reprendrait son rôle dans ce programme qui prendra corps après les évènements contés dans la série à succès. À noter que l’acteur n’a pas encore confirmé l’information fraîchement dévoilée.

Si aucun détail scénaristique n’a fuité, il semble probable que la série se concentrera sur les aventures de Snow aux côtés des sauvageons, le peuple libre vivant au-delà du Mur avec qui il part à l’issue de la dernière saison. Celui qui s’appelle en réalité Aegon Targaryen avait été condamné à l’exil après avoir poignardé Daenery pour arrêter sa folie mortifère.

Jon Snow va faire son grand retour

L’arc narratif de Snow pourra donc se poursuivre dans cette série. D’autres personnages phares du programme ayant survécu devraient également être de la partie. HBO tentera notamment de recoller les morceaux avec les fans, dont certains ont été vivement déçus par le dénouement de la série. Encore en jachère, ce spin-off n’a évidemment pas encore de titre ni de date de sortie. Il faudra donc prendre son mal en patience : il est en effet peu probable qu’elle débarque avant plusieurs années.

Rappelons qu’une autre série dérivée GoT est sur le point de faire irruption sur nos écrans. Il s’agit de House of the Dragon, dont voici le trailer riche en dragons. Un préquel qui reviendra en long et en large sur la Maison Targaryen, 300 ans avant les évènements de Game of Thrones. La série fera ses grands débuts le 22 août prochain sur OCS.

