Test : GeForce RTX 3090 FE de NVIDIA, comme un air de Titan ?

7/10 NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition Une carte graphique ultra haut de gamme taillée pour la 4K et la 8K 1549 € > NVIDIA On aime Des performances jamais atteintes jusqu'à présent

Le jeu en 8K devient possible

L'efficacité du système de refroidissement

Les faibles nuisances sonores (dans un boîtier bien ventilé)

La sortie HDMI 2.1 compatible 8K à 120 Hz

Les performances en ray-tracing On n’aime pas L'emplacement du connecteur d'alimentation 12-pin ?

Le rapport performances/prix

Le faible écart de performances en jeu par rapport à une RTX 3080 Verdict : La GeForce RTX 3090 Founders Edition représente ce qui se fait de mieux, de plus puissant et de plus efficace à l’heure actuelle en matière de gaming, avec ou sans ray-tracing. Elle est tellement performante qu’avec elle (et les améliorations apportées par le DLSS 2.1), le jeu en 8K devient possible. Mais même en 4K, elle parvient à se montrer plus rapide que l’excellente GeForce RTX 3080 Founders Edition. Le problème, c’est que la différence de performances entre ces deux cartes ne justifie pas, à nos yeux, l’écart de prix. On a plutôt l’impression ici de se retrouver avec une « Titan RTX Ampere », une carte graphique gorgée de mémoire graphique et équipée d’un GPU destiné aux tâches de rendu 3D et de productivité. Reste qu’à l’heure actuelle, il n’existe rien de comparable, que ce soit chez NVIDIA ou chez les concurrents. plus

Note : les tests en 8K UHD n’ont pas pu être réalisés à temps pour la publication de ce dossier, nous le mettrons à jour au plus tôt afin de les ajouter. Les tests préliminaires montrent toutefois que les performances de cette GeForce RTX 3090 Founders Edition sont suffisantes pour offrir une expérience de jeu acceptable en 8K avec quelques titres compatibles, surtout lorsque ceux-ci supportent la technologie DLSS 2.1.

Alors que la GeForce RTX 3080 est sur toutes les lèvres depuis une semaine déjà, à défaut d’être disponible en nombre suffisant sur les étals des commerçants, voici que NVIDIA lance sa grande sœur, la GeForce RTX 3090. Encore plus puissante, celle-ci vient compléter chez le constructeur le portefeuille de cartes graphiques basées sur l’architecture Ampere, en attendant la GeForce RTX 3070 annoncée pour une disponibilité au mois d’octobre.

Crédit : Igor’s Lab – Galaxie Media – Tom’s Guide

Aujourd’hui, nous nous intéressons donc au modèle Founders Edition de cette GeForce RTX 3090, toujours en partenariat avec notre confrère Igor Wallossek du site Igor’s Labs. N’ayant pas pu avoir entre nos mains un exemplaire de la carte graphique, nous nous reposerons donc entièrement sur les tests qu’il a réalisé dans son laboratoire.

GeForce RTX 3090 Founders Edition : une carte graphique géante

Impossible de passer à côté : comparée à la RTX 3080, la GeForce RTX 3090 Founders Edition de NVIDIA fait figure de monstre avec ses dimensions de 313 x 138 mm. Équipée d’un imposant dissipateur thermique, elle occupe trois connecteurs d’extension et demande un boîtier adapté, capable d’accueillir une carte d’une telle longueur.

Crédit : Igor’s Lab – Galaxie Media – Tom’s Guide

La GeForce RTX 3090 Founders Edition affiche un TDP de 350 Watts, ce qui explique que NVIDIA recommande d’utiliser une alimentation d’une puissance de 750 watts ou plus. On retrouve le même connecteur d’alimentation 12-pin que sur la GeForce RTX 3080 FE, placé au même endroit sur la carte. Bien sur, le constructeur livre avec la RTX 3090 un adaptateur 2 x 8-pin vers 12-pin.

Crédit : Igor’s Lab – Galaxie Media – Tom’s Guide

Pas de surprise côté sorties vidéo, puisque la GeForce RTX 3090 FE est équipée de trois sorties DisplayPort 1.4a et d’une sortie HDMI 2.1. Avec une bande passante de 48 Gbps, il sera donc possible d’utiliser celle-ci pour afficher du 8K à 120 Hz sur les écrans compatibles.

Crédit : Igor’s Lab – Galaxie Media – Tom’s Guide

Terminons ce petit tour du propriétaire par les spécifications de cette GeForce RTX 3090 FE. Elle embarque un GPU GA102 gravé en 8 nm par Samsung et basé sur la nouvelle architecture Ampere de NVIDIA, avec 10496 CUDA Cores fonctionnels sur les 10752 que compte la puce complète, 112 ROPs et 328 TMUs. C’est sensiblement plus que les 8704 CUDA Cores actifs de la RTX 3080. Les fréquences de fonctionnement sont en revanche légèrement en retrait par rapport à la RTX 3080 : 1395 MHz avec un Boost à 1695 MHz pour la RTX 3090 FE, contre respectivement 1440 MHz et 1720 MHz.

RTX 3070, 3080 et 3090 : NVIDIA accélérera aussi le chargement des jeux sur les RTX 2080

Côté mémoire, la RTX 3090 FE possède 24 Go de GDDR6X cadencés à une fréquence légèrement plus élevée que sur la RTX 3080 FE (1219 MHz contre 1188 MHz), offrant une vitesse de 19,5 Gbps. Avec son bus mémoire 384-bit, elle affiche donc une impressionnante bande passante de 936,2 Go/s. Bien entendu, cette GeForce RTX 3090 Founders Edition utilise un port PCI-Express 4.0 16x, comme tous les autres membres de la famille Ampere.

Les performances en jeu de la RTX 3090 FE

Afin de pouvoir comparer cette GeForce RTX 3090 Founders Edition avec la RTX 3080 ainsi qu’avec les modèles de cartes graphiques de la gamme précédente, la plateforme de test est identique à celle utilisée dans le test de la GeForce RTX 3080 FE publié il y a quelques jours. On retrouve donc un processeur AMD Ryzen 9 3900XT overclocké à 4,5 GHz, une carte mère MSI MEG X570 Godlike, deux barrettes de 16 Go de mémoire DDR4-3600 G-Skill TridentZ Neo (CL16-16-16-36 1T), un SSD de 2 To Gigabyte Aorus NVMe PCIe Gen4 et une alimentation Seasonic Prime Titanium de 1300 watts, le tout placé dans un boîtier Raijintek Paean.

Le panel de jeux est lui aussi identique : 9 jeux ont été utilisés, un en DirectX 11, six en DirectX 12 et deux utilisant l’API Vulkan. Compte tenu de la puissance de la carte, nous nous intéresserons aux performances en 4K UHD et en 8K, sauf exception.

Assassin’s Creed Odyssey, Borderlands 3, Far Cry New Dawn

En 4K UHD, la GeForce RTX 3090 FE parvient, sans véritable surprise compte tenu de ses caractéristiques monstrueuses, à faire encore mieux que la RTX 3080 FE. Elle est 9% plus rapide que celle-ci dans Assassin’s Creed Odyssey, 15% dans Borderland 3 et 12% dans Far Cry New Dawn.

Par rapport à la GeForce RTX 2080 Ti, l’avance de la RTX 3090 FE dans ces trois jeux atteint même respectivement 42%, 66% et 38% !

Ghost Recon Breakpoint, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus

Même son de cloche avec Ghost Recon Breakpoint, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus : la GeForce RTX 3090 Founders Edition se hisse au delà de la RTX 3080 FE, avec des performances supérieures de respectivement 4%, 14% et 13%. L’écart n’est pas extraordinaire mais assez intéressant tout de même.

Comparée à la RTX 2080 Ti, ancien « fleuron » de la gamme Turing (hors titan RTX), la GeForce RTX 3090 Founders Edition est clairement plus rapide : +46% dans Ghost Recon Breackpoint, +63% dans Horizon Zero Dawn et +44% dans Metro Exodus !

Shadow of the Tomb Raider, Total War: Three Kingdoms, World War Z

Le constat est identique dans Shadow of The Tomb Raider, avec des performances supérieures de 13% à celles de la GeForce RTX 3080 Founders Edition et de 46% à celles de la GeForce RTX 2080 Ti.

L’écart est légèrement plus faible dans total War: Three Kindoms puisque la RTX 3090 FE n’est « que » 10% plus rapide que la RTX 3080 FE, et 37% plus performante que la RTX 2080 Ti.

Enfin, World War Z offre un dernier terrain de jeu à la GeForce RTX 3090 FE, où elle se montre 6% plus rapide que la RTX 3080 et 22% plus véloce que la RTX 2080 Ti.

Performances moyennes en 4K UHD

En moyenne, et dans notre panel personnalisé de jeux testés e, 4K UHD, la nouvelle GeForce RTX 3090 Founders Edition apparait 10% plus rapide que la déjà très performante GeForce RTX 3080 FE. Comparée à la « vieillissante » GeForce RTX 2080 Ti, le nouveau jouet de NVIDIA explose littéralement les compteurs : +41% en moyenne ! Cette nouvelle génération de cartes graphiques apparait donc comme une réussite, et la RTX 3090 FE confirme cette impression après une excellente RTX 3080 Founders Edition.

RTX 3090 FE : consommation, température et nuisances sonores

Avec son TDP de 350 watts, la GeForce RTX 3090 Founders Edition est sans véritable surprise attendue légèrement plus gourmande que la RTX 3080 FE. En pratique, les mesures réalisés lors des tests des précédents jeux en 4K UHD indiquent une consommation moyenne de 353,6 watts, soit presque exactement le TDP annoncé. C’est 10% de plus environ que la consommation moyenne d’une RTX 3080, soit peu ou prou le gain mesuré en termes de performances.

Il est donc logique que le rapport watts par FPS soit identique entre ces deux nouvelles cartes graphiques. Dans l’absolu, l’efficacité énergétique de la GeForce RTX 3090 Founders Edition, tout comme celle de la RTX 3080 FE, est donc supérieure à celle des cartes de l’ancienne gamme Turing.

Crédit : Igor’s Lab – Galaxie Media – Tom’s Guide

On aurait pu craindre que cette débauche de performances et de consommation se traduise par des températures de fonctionnement plus élevées, mais NVIDIA a particulièrement bien étudié et dimensionné le système de refroidissement de cette GeForce RTX 3090 Founders Edition. En utilisant le jeu The Witcher 3 en 4K UHD, la température du GPU n’atteint jamais les 70°C, se stabilisant vers 66 à 67°C au bout de 6 minutes. Bien entendu, la vitesse des deux ventilateurs s’adapte au fur et à mesure que le GPU monte en chaleur.

Crédit : Igor’s Lab – Galaxie Media – Tom’s Guide

L’image thermique de la carte graphique en fonctionnement, toujours sous The Witcher 3 en 4K UHD, confirme l’efficacité du système de refroidissement : la température de l’enveloppe externe reste sous les 65°C, même aux emplacements des VRM et des puces de mémoire GDDR6X. Les quatre heatpipes affichent quant à eux des températures comprises entre 53 et 57°C.

Crédit : Igor’s Lab – Galaxie Media – Tom’s Guide

Terminons par les nuisances sonores : si le système de refroidissement est efficace, il est également plus bruyant sur cette GeForce RTX 3090 founders Edition par rapport à celui de la GeForce RTX 3080 FE. Dans des conditions identiques, on atteint 43,3 dB(A) avec cette nouvelle carte graphique, contre 42,7 dB(A) au maximum pour la RTX 3080 FE. En utilisation normale et avec un boîtier suffisamment bien ventilé, le bruit généré par la RTX 3090 FE reste toutefois raisonnable.