Gemini sera bientôt beaucoup plus utile sur Android grâce à ces nouvelles extensions

Gemini, qui avait droit à une belle mise à jour ce mois-ici, devrait également devenir sous peu beaucoup plus utile pour tous les utilisateurs de smartphones Android. Un démontage de l’application Google v15.29.34.29 beta par Android Authority révèle que Google travaille sur plusieurs nouvelles extensions pour son chatbot, dont une pour contrôler la maison et passer des appels téléphoniques.

Google Gemini ne remplace pas encore complètement l’Assistant sur Android

Actuellement, Gemini ne remplace pas encore tout à fait l’Assistant Google. Lorsqu’il est employé comme assistant par défaut sur un téléphone Android, le chatbot transmet certaines commandes à Google Assistant, notamment celles liées à Google Home. Cela ralentit considérable la demande d’aide par commande vocale.

En effet, son utilisation repose sur des extensions. Pour l’instant, Gemini en dispose pour :

Google Maps

Google Flights

Hotels

YouTube, qui permet de résumer des vidéos

YouTube Music

Workspace

Au fur et à mesure que Gemini obtient de nouvelles extensions, il devient de plus en plus utile. Le chatbot n’est en revanche pas encore capable de traiter certaines tâches. C’est bientôt la fin de cette époque.

Gemini obtient des extensions pour les applications Téléphone et Google Home

L’extension Google Home révélée par des chaînes de caractères dans la bêta de l’application Google ppermettra au chatbot alimenté par l’IA de contrôler les appareils domestiques intelligents liés à un compte Google. De même, l’extension Téléphone permettra à Gemini de “passer des appels téléphoniques via l’application Google Phone“.

Google travaille également sur une extension “Utilities”. Elle devrait permettre à Gemini de contrôler les actions quotidiennes sur un téléphone, comme “prendre des photos, ouvrir des applications et régler le volume“.

Outre les extensions susmentionnées, la version bêta de l’application Google contient des références aux extensions Agenda, Keep et Tasks pour Gemini, annoncées lors de la conférence Google I/O 2024 en mai de cette année. Ces extensions devraient permettre d’ajouter de nouveaux événements au calendrier et de créer de nouvelles tâches directement à l’aide de Gemini. Le chatbot pourra alors extraire les informations liées à ces applications lorsqu’il y sera invité.