Gemini profite d’une énorme mise à jour, l’IA s’améliore drastiquement

Google vient de dévoiler une nouvelle version de son modèle d’intelligence artificielle Gemini, plus rapide et plus performante. Baptisé Gemini 1.5 Flash, il est désormais capable de comprendre et de répondre à des questions complexes bien plus rapidement. Cette version améliorée offre également la possibilité de télécharger des fichiers directement dans l’IA, une fonctionnalité très attendue.

En juillet, Google fait évoluer son IA Gemini avec des améliorations notables. Le modèle 1.5 Flash arrive sur les écrans avec des performances accrues, promettant des réponses plus rapides et une meilleure gestion des questions complexes.

Google booste Gemini : plus rapide, plus accessible, plus fiable

Au cœur de ces nouveautés se trouve donc ce modèle Gemini 1.5 Flash. Conçu pour être plus rapide et plus efficace que son prédécesseur, il est capable de traiter des requêtes complexes en un temps record. Grâce à une fenêtre contextuelle quatre fois plus grande, Gemini 1.5 Flash peut analyser et comprendre des informations plus vastes, ouvrant ainsi la voie à des interactions plus riches et plus nuancées.

De plus, Gemini Advanced permet désormais de télécharger directement des fichiers depuis Google Drive ou leurs appareils, facilitant ainsi l’analyse de documents et de données.

Cette mise à jour sera déployé à la fois sur le web et sur les appareils Android. Il sera accessible dans 40 langues et couvrira 230 régions à travers le globe. Cette expansion est particulièrement notable pour nous en Europe (mais aussi au Royaume-Uni et en Suisse), où Gemini se fera une place dans les applications de messagerie, enrichies désormais de nouvelles langues comme le français, le polonais et l’espagnol. L’objectif est clair : rendre Gemini plus accessible à un public international tout en offrant une expérience personnalisée et adaptée.

Mais la nouveauté ne s’arrête pas là. À partir d’août, les adolescents de 13 ans et plus pourront utiliser Gemini pour les aider dans leurs devoirs et projets scolaires. Les établissements éducatifs auront également accès à cette IA, offrant un soutien aux enseignants et aux élèves. Google a assuré que des garde-fous sont en place pour protéger les jeunes de tout contenu inapproprié.

Autre nouveauté majeure et pas des moindres : une meilleure vérification des sources. Désormais, certaines réponses de Gemini seront accompagnées d’une icône permettant d’accéder directement aux informations utilisées par l’IA. Cette fonctionnalité — déjà présente dans Google Search — renforce la transparence et la fiabilité des réponses fournies.

Rappelons que récemment, Gemini a fait son arrivée sur Google TV, mais aussi progressivement sur Gmail où l’assistant IA vous assiste dans vos tâches rédactionnelles, génère des résumés et intercepte des informations sur votre boîte de réception et Drive.