Gemini peut être utilisé lorsque votre smartphone Android est verrouillé, comment faire ?

Gemini peut désormais être utilisé lorsque votre smartphone Android est verrouillé

En revanche, les demandes se limitent aux “questions générales”

D’autres services pourraient intégrer l’écran de verrouillage : Maps, Flights, Hotels et YouTube

Gemini s’invite un peu partout, que ce soit chez Gmail ou encore chez Spotify via une extension. Mais l’IA est également présente dans les smartphones Android et bonne nouvelle pour les utilisateurs. La firme de Mountain View introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet de poser des “questions générales” lorsque l’appareil est verrouillé.

Comment activer Gemini sur l’écran de verrouillage ?

Il s’agit d’une fonctionnalité qui a été présentée lors du Google I/O 2024 qui élargit considérablement les capacités de l’IA générative depuis l’écran de verrouillage. Pour l’activer, il suffit de se rendre dans “Gemini sur l’écran de verrouillage” à partir des préférences. Auparavant, les capacités du chatbot sur l’écran de verrouillage étaient limitées à celles accessibles via Google Assistant comme régler une alarme, ajuster le volume, etc. Tout autre action demandait à l’utilisateur que le smartphone soit déverrouillé.

Téléchargez la version 1.0.626720042 (ou supérieure) de Gemini sur le Play Store

Depuis Gemini, cliquez sur l’icône de votre compte Google, en haut à droite

Allez dans les paramètres puis sélectionnez “Gemini sur l’écran de verrouillage”

Appuyez sur “Assistant Google sur l’écran de verrouillage”

Ensuite, activez “Fonctionnalités de l’Assistant Google sur l’écran de verrouillage”

Désormais, il est possible de poser des “questions générales” à l’IA depuis l’écran de verrouillage. Google fait référence à toutes les demandes qui ne nécessitent pas de détails personnels. Par exemple, une question mathématique, la météo, etc.

En permettant de répondre à des “questions générales” depuis l’écran de verrouillage, Google répond à une demande probablement fréquente des utilisateurs tout en les encourageant à s’appuyer davantage sur Gemini. Il s’agit de faire en sorte que l’IA soit compétitive sur le marché des assistants numériques face à des concurrents comme ChatGPT ou, prochainement, Apple Intelligence.

Gemini va recevoir d’autres fonctionnalités dans le futur

Pour rappel, différents rapports indiquent que des services Google deviendront des extensions Gemini sur l’écran de verrouillage : Maps, Flights, Hotels et YouTube. Bien que ces futures fonctionnalités ne soient pas claires, on peut supposer qu’il sera possible à minima de suivre des vols, obtenir des itinéraires, rechercher des options d’hôtel et regarder des vidéos.

En facilitant l’accès à des informations générales depuis l’écran de verrouillage, Google cherche à créer une expérience utilisateur plus fluide et à renforcer la position de Gemini. Il s’agit d’un ajout intéressant pour les utilisateurs de smartphones sous Android.