Genshin Impact : une fuite de la mise à jour 1.6 détaille les personnages Kazuha, Yoimiya et Ayaka

Genshin Impact est le jeu gratuit du moment. À moins que vous ne soyez pas intéressé par le monde du jeu vidéo ou que vous ayez passé les derniers mois dans une cave, vous avez forcément déjà entendu parler de Genshin Impact qui est l’un des jeux les plus téléchargés de l’App Store en 2020 avec plus de 40 millions de joueurs enregistrés à la fin de l’année.

Genshin Impact – Crédit : miYoHo

Le gacha game fait d’ailleurs partie de notre sélection des meilleurs jeux de rôle gratuits sur le Play Store et l’App Store. La mise à jour 1.4 du jeu a été déployée le 17 mars dernier en apportant son lot de nouveautés et le nouveau personnage Rosaria, mais les joueurs sont déjà plus qu’impatients de découvrir la 1.5, puis la 1.6.

Eula et Yanfei seront deux nouveaux personnages de la 1.5 de Genshin Impact

À l’heure actuelle, le développeur miHoYo est en train de préparer la mise à jour 1.5. Nous n’avons pas encore sa date de sortie officielle, mais elle sera très probablement déployée dans la dernière semaine d’avril. Quant à la 1.6, il va sûrement falloir faire preuve de patience jusqu’au mois de juin, mais vous allez voir que cela en vaudra le coup !

En termes de nouveautés, la mise à jour 1.5 ajoutera le système de logements. Il y aura aussi deux personnages qui s’appelleront Eula et Yanfei. Les joueurs semblent impatients de les découvrir prochainement. Il se pourrait même que ces personnages deviennent rapidement les favoris, du moins avant ceux qui vont arriver avec la version 1.6. D’ailleurs, les inscriptions pour la bêta de 1.6 ont déjà été lancées par miHoYo.

Genshin Impact accueillera Kazuha et Yoimiya et fêtera le retour d’Ayaka dans la 1.6

Une fuite en provenance du leaker « Arkywzx » a révélé plusieurs informations en ce qui concerne la mise à jour 1.6. La plus importante est évidemment la nouvelle région d’Inazuma qui est très attendue. Ensuite, la bannière d’annonce mettra en avant les deux nouveaux personnages Kazuha et Yoimiya. Ils viennent tous deux d’Inazuma et sont de force moyenne. Kazuha sera efficace avec une maîtrise élémentaire élevée tandis que Yoimiya sera une fusion entre Ganyu et Hu Tao.

De plus, une autre nouveauté majeure est le retour du personnage Ayaka. Elle était jouable pendant la première bêta fermée de Genshin Impact avant d’être retirée par miHoYo. D’après la fuite, Ayaka n’a pas reçu de modification très importante et ses compétences ont été ajustées. Nous n’en savons pas davantage pour le moment.

Enfin, si vous rencontrez encore des problèmes au niveau de la sécurité de votre compte Genshin Impact, miHoYo est en train de prendre des mesures de sécurité supplémentaires. Elles seront ajoutées dans les prochaines mises à jour, mais nous ne savons pas laquelle exactement.

Source : DualSHOCKERS