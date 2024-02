Tekken 8 : une mise à jour modifie les coups des personnages, qui est impacté ?

Bandai Namco vient de déployer une nouvelle mise à jour de Tekken 8. Le patch modifie les coups et les mouvements de plusieurs personnages afin d’améliorer l’équilibrage global du titre. Voici ce qui change avec cette nouvelle MAJ.

Les amateurs de jeux de combat ne savent certainement plus où donner de la tête depuis l’an dernier. Après Street Fighter 6 et Mortal Kombat 1 en 2023, Tekken 8 vient tout juste de pointer le bout de son nez sur PC, PS5 et Xbox Series.

Le nouvel opus de la série culte de Bandai Namco est pensé pour rassembler aussi bien les néophytes que les puristes, notamment les joueurs professionnels qui enchaînent déjà les heures sur Tekken 8. Tout le monde va devoir s’adapter à la nouvelle mise à jour du jeu, qui modifie les coups de certains personnages du roster.

Le nouveau patch de Tekken 8 modifie les mouvements de plusieurs personnages

Si vous venez de vous lancer dans Tekken 8, vous avez sûrement écarquillé les yeux devant l’interminable liste de coups propre à chaque personnage. Il va falloir faire preuve d’une capacité d’adaptation encore un peu meilleure puisque Bandai Namco modifie certains mouvements des membres du casting dans sa nouvelle mise à jour 1.01.04.

Dragunov, Jun et Devil Jin font partie de ceux qui voient plusieurs de leurs coups évoluer. La portée d’une frappe puissante de la version démoniaque de Jin a notamment été réduite. Globalement, Bandai Namco modifie surtout la durée de récupération de plusieurs coups.

Le Special Style, la nouvelle mécanique de Tekken 8 qui permet de déclencher facilement des combos, subit aussi une évolution. Le patch corrige un problème qui retardait certains coups d’une frame au moment de l’input alors que vous étiez encore en récupération.

Attention, avant d’installer la mise à jour 1.01.04 disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, pensez-bien à sauvegarder vos rediffusions. Bandai Namco précise que les données de relecture antérieures à la mise à jour ne pourront pas être lues.

Les matchs fantômes et les super batailles de fantôme sont aussi affectés. Les nouveaux mouvements et comportements des personnages s’appliqueront aux données futures, mais aussi à celles déjà enregistrées.

Pour savoir si votre personnage de Tekken 8 voit certains de ses coups modifiés, vous pouvez consulter le site officiel de Bandai Namco. L’équilibrage déjà très bon du jeu devrait être encore meilleur grâce à ce patch.

Attendez-vous à ce que de nouvelles mises à jour du titre arrivent régulièrement dans les prochaines semaines. Elles ne devraient pas bousculer vos habitudes, mais il faudra tout de même prendre en compte les changements qu’elles apporteront. Si vous hésitez encore à vous procurer le jeu, rappelons que la démo de Tekken 8 est toujours disponible.