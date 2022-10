Sorti plus tôt cette année, Elden Ring est le dernier Souls-like en date du développeur FromSoftware. Contrairement aux précédents comme Dark Souls, Bloodborne et Sekiro, Elden Ring a été développé en collaboration avec George R.R. Martin. Il vient cependant de faire une révélation étonnante. George R.R. Martin n’a jamais joué à Elden Ring. Il n’a donc jamais essayé d’affronter le boss final qui était presque impossible à battre dans la version 1.0 du jeu.

George R.R. Martin © Sanna Pudas, CC BY 4.0

Le célèbre auteur à l’origine de la saga littéraire du Trône de fer qui a inspiré Game of Thrones et House of the Dragon avait immédiatement accepté l’offre de FromSoftware pour Elden Ring. George R.R. Martin a imaginé le monde ténébreux et sublime d’Elden Ring, mais il n’a pas eu l’occasion de le découvrir manette en main.

George R.R. Martin a « une personnalité totalement addictive »

George R.R. Martin a été invité sur le plateau du Late Show avec Stephen Colbert pour parler de la série HBO House of the Dragon et de son livre illustré The Rise of the Dragon. Stephen Colbert lui a ensuite parlé d’Elden Ring et lui a demandé s’il y a joué. George R.R. Martin a alors révélé n’y avoir jamais joué.

« Je n’y ai pas joué parce que les gens semblent vouloir ce livre Winds of Winters. Et j’ai, malheureusement, une personnalité totalement addictive. J’ai joué à des jeux vidéo il y a très longtemps. J’ai joué à des jeux comme Railroad Tycoon, Master of Orion et Homeworld et j’étais aspiré dans ces jeux. Des semaines et des mois passaient et j’étais assis là dans mon peignoir de flanelle rouge en me disant ‘une partie de plus, une partie de plus’ », a expliqué George R.R. Martin. Il préfère donc ne pas jouer à Elden Ring pour ne pas risquer d’être aspiré par son univers.

Il faut aussi rappeler que George R.R. Martin n’a pas encore terminé l’écriture de The Winds of Winter, la suite du Trône de fer. Après celui-là, il doit aussi écrire le dernier roman qui s’appelle A Dream of Spring. Cela explique notamment pourquoi il ne veut pas se lancer dans un jeu aussi dense qu’Elden Ring. En tout cas, il a félicité FromSoftware en affirmant qu’Elden Ring est « le plus beau jeu que j’ai jamais vu ». Retrouvez la vidéo de son interview ci-dessous.

Source : IGN