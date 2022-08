Elden Ring : Malenia était presque impossible à battre dans la version 1.0 du jeu

À la recherche de secrets de développement, un dataminer s’est amusé à combattre Malenia dans la version 1.0 d’Elden Ring. Il s’est rendu compte que le boss final du jeu était assez différent dans ses mouvements et surtout, bien plus dur à battre qu’aujourd’hui.

Malenia © FromSoftware

Les dataminers du jeu Elden Ring se tournent de plus en plus vers la version 1.0 pré-patch du jeu à la recherche des secrets de développement de FromSoftware. Plus tôt ce mois-ci, le dataminer kotn3l a découvert une version du boss Malenia qui était bien plus agressive, bloquait mieux vos attaques et disposait même d’une deuxième variante de son mouvement signature.

Malenia, ce boss d’Elden Ring qui devait être bien plus dur à battre

Qu’on l’aime ou non, Malenia est sans conteste l’un des boss les plus difficiles de tous les jeux FromSoftware. En plus d’enchaîner des attaques rapides et variées, elle profite d’une guérison vampirique, d’une deuxième barre de vie et d’une attaque particulièrement difficile à éviter, la Waterfowl Dance.

Le dataminage de Kotn3l a révélé que la capacité ultime de Malenia s’appelait à l’origine « Lame de Malenia ». Du moins, c’est ainsi qu’elle est mentionnée dans la description de l’objet 1.0 de son épée. Dans la version 1.0 du jeu, l’animation de l’attaque signature de Malenia est différente et le boss final du jeu disposait même d’une deuxième attaque signature, plus complexe à éviter.

Dans les versions post-1.0 du combat, Malenia doit être réduite à 80 % de sa santé pour qu’elle puisse commencer à utiliser son attaque en rafale. Ce n’est pas le cas dans la version 1.0 du jeu, où il n’y avait aucune restriction.

Ses deux principales compétences disposaient d’un temps de recharge séparé : elle pouvait même les utiliser dès le début du combat. Elle était également plus apte à bloquer les attaques, poursuivait plus agressivement le joueur dans sa première phase et lâchait son attaque Scarlet Aeonia bien plus régulièrement. Bref, un enfer.

On espère que Let Me Solo Her, qui a vaincu Malenia plus de mille fois nu avec une soupière sur la tête, tentera un jour de vaincre cette version du dernier boss du jeu. La vidéo est à découvrir ci-dessous.