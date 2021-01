Ghostbusters Aterlife : découvrez Muncher, le fantôme star du nouveau SOS Fantômes

Les téléspectateurs espagnols ont eu la surprise cette semaine de découvrir en exclusivité le tout nouveau fantôme phare du film Ghostbusters : Afterlife. Une réplique à taille réelle de Muncher s’est en effet invitée sur un plateau télé.

Muncher, le nouveau fantôme de la saga Ghostbusters – Crédit : MasterChef España/YouTube

Dans une émission de cuisine pour les enfants, les producteurs ont installé tout un décor inspiré de Ghostbusters : Afterlife. On y retrouve notamment la célèbre voiture ECTO-1, dont LEGO a sorti un set en novembre dernier. Sur une sorte de pylône métallique est accroché un gros fantôme bleu, Muncher.

Celui-ci a six membres (bras et jambes) et beaucoup de rides grossières sur le visage. On avait à peine aperçu le fantôme dans la bande-annonce de Ghostbusters : Afterlife. Cette réplique dévoilée dans MasterChef Juniors est donc la première fois que son apparence est dévoilée au public. Celle-ci n’est pas sans rappeler celle de Bouffe-tout (Slimer dans la version originale), le fantôme vert joufflu du premier SOS Fantômes.

Une suite ET un reboot de la saga SOS Fantômes originale

Ghostbusters sera bien une suite à la saga originale des années 80, et non au reboot féminin sorti en 2016. On retrouvera d’ailleurs plusieurs acteurs principaux des deux premiers longs-métrages, dont Bill Murray, Dan Aykroyd et Sigourney Weaver. Ils partageront l’affiche avec Paul Rudd (Ant-Man), Carrie Coon (The Leftovers) et Finn Wolfhard (Stranger Things). Le film est réalisé par Jason Reitman (Juno), qui n’est autre que le fils d’Ivan Reitman, réalisateur des deux premiers SOS Fantômes. Ce dernier qui a visionné récemment un premier montage de Ghostbusters : Afterlife, a été ému aux larmes par le film, a confié Jason.

L’intrigue se déroulera une trentaine d’années après les événements de SOS Fantômes 2. Elle suivra les aventures de deux ados, vraisemblablement petits enfants du Dr Egon Spengler, héros des premiers films. Ghostbusters : Afterlife devait initialement sortir en 2020. Retardé par la pandémie, il ne débarquera finalement qu’en juin 2021. Selon des déclarations de l’acteur Dan Aykroyd, le film ne sera pas qu’une suite, mais aussi un reboot introduisant une nouvelle génération de héros. Les studios envisageraient déjà plusieurs suites.

