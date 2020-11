SOS Fantômes : LEGO dévoile le set ECTO-1 avec 2 352 briques

L’ECTO-1 SOS Fantômes de LEGO – Crédit : LEGO

Le prochain film de la célèbre franchise des Ghostbusters s’appelle SOS Fantômes : L’Héritage ou Ghostbusters : Afterlife en anglais. Son nom est confirmé depuis décembre 2019 et Sony Pictures avait dévoilé la première bande-annonce du film. Sa sortie en salles était prévue pour le 19 août en France. Malheureusement, le long-métrage a été repoussé à 2021 en raison de la pandémie. Le retour des Ghostbusters sur grand écran est tellement iconique que LEGO se prépare pour l’occasion. Le spécialiste des petites briques colorées a présenté l’ECTO-1 SOS Fantômes.

L’ECTO-1 SOS Fantômes mesure 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large

LEGO a pensé à tous les détails sur cette réplique de la Cadillac Miller-Meteor de 1959 transformée en l’ambulance mythique que tout le monde connaît. Celle-ci a évidemment une carrosserie aux couleurs de SOS Fantômes, mais aussi un pare-brise incurvé et un volant modulaire. D’ailleurs, la taille de la réplique LEGO est impressionnante. Le véhicule contient 2 352 briques et il mesure 22,5 cm de haut pour 47 cm de long et 16,5 cm de large. Autant vous dire que certains fans sont déjà très impatients de l’ajouter à leur collection SOS Fantômes.

L’ECTO-1 SOS Fantômes de LEGO – Crédit : LEGO

En plus d’être imposant, l’ECTO-1 possède « une direction qui fonctionne, une trappe pour piéger les fantômes, un siège arrière mitrailleur, un renifleur de fantômes mobile et d’autres équipements de détection de phénomènes paranormaux ». Comme LEGO l’a précisé, le set a été réalisé en se basant sur la version présente dans le film SOS Fantômes : L’Héritage. Plusieurs images du film nous avaient déjà révélé le look du véhicule l’année dernière. De plus, la boîte du set comprend le guide de construction, mais aussi des informations au sujet de l’ECTO-1 ainsi que des détails sur sa conception.

L’ECTO-1 SOS Fantômes n’est pas le seul set que LEGO ait lancé en rapport avec les Ghostbusters. En 2015, le quartier général des SOS Fantômes avait effectivement eu droit à sa version en petites briques colorées. Enfin, LEGO commercialisera l’ECTO-1 SOS Fantômes (#10274) à partir du 15 novembre prochain au prix de 199,99 €.

