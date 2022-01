God of War 3 : ce mod époustouflant apporte la 8K et le ray tracing sur PC

God of War 3, c’était déjà des graphismes à couper le souffle sur PlayStation 3. Aujourd’hui, un mod graphique porte le titre d’action mythologique sur PC à des sommets encore plus élevés.

God of War 3 en 8K et RT © AD Massicuro, capture YouTube

Un mod graphique très réussi pour God of War 3 permet au titre myhtique de tourner en 8K avec du ray tracing. Le troisième jeu de la saga d’action mythologique, sorti en 2010, voit le protagoniste de la série Kratos décimer le monde grec et ses dieux dans une quête imparable de vengeance. Bien qu’un remaster du jeu soit sorti sur PlayStation 4 en 2015, le titre original, déjà très impressionnant graphiquement, a encore de quoi nous épater.

La fin de la saga en Grèce, mais en ray tracing et et en 8K

Avant l’arrivée du dernier God of War sur PC le 14 janvier, les fans peuvent d’ores et déjà se familiariser avec le précédent opus de la franchise — le dernier de la trilogie grecque — sous un tout nouveau jour grâce à ce mod signé AD Massicuro. Les réflexions que le mod ajoute, combinées à l’occlusion ambiante, au ray tracing et à une résolution étirée en 8K, apportent un rendu très moderne, sans aliasing, proche du dernier titre sorti en 2018.

Attention toutefois, car le mod requiert un peu d’huile de coude. D’une part, celui-ci n’est applicable qu’à la version PC émulée du jeu via RPCS3. D’autre part, même si RPCS3 a beaucoup évolué ces derniers mois, le jeu peut tourner à une résolution stable de 8K avec ray tracing grâce à un préréglage ReShade dédié, développé par Pascal Gilcher. Comme l’indique le développeur, une RTX 3090 lui aura été nécessaire pour tenir à cette résolution, ray tracing actif.

Le résultat est cependant bluffant, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. Les graphismes vont également bien au-delà de God of War 3 Remastered, lancé sur PlayStation 4 il y a plusieurs années. Rappelons que God of War (2018), l’un des jeux phares de la PS4, arrive demain sur PC. Celui-ci utilisera le Nvidia Reflex et le DLSS, et profitera d’ombres et de reflets améliorés.

