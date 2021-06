PS5 : le prochain God of War est reporté en 2022, mais il arrivera également sur PS4

Hulst, dans une interview publiée sur le PlayStation Blog, a déclaré que la suite de God of War de 2018 a été repoussée pour donner au Santa Monica Studio plus de temps pour développer le titre.

Logo God of War Ragnarok – Credit : Sony Interactive Entertainment

« Nous avons donc, actuellement, deux très gros jeux, très narratifs, en développement : Horizon Forbidden West et le prochain God of War. Ces deux jeux sont franchement affectés par l’accès aux systèmes de capteurs », a expliqué Hulst. « Pour Horizon, nous pensons être sur la bonne voie pour une sortie pendant les fêtes de fin d’année. Mais ce n’est pas encore tout à fait certain, et nous faisons tout notre possible pour vous le confirmer dès que possible ».

On comprend donc que Horizen Forbidden West pourrait sortir en 2021, mais également être repoussé en 2022. Pour God of War, Huslt précise que « le projet a démarré un peu plus tard. Nous avons donc pris la décision de repousser ce jeu à l’année prochaine, afin de nous assurer que Santa Monica Studio puisse livrer l’incroyable jeu God of War auquel nous voulons tous jouer ». Plus de doutes possibles, le jeu n’arrivera donc pas en 2021.

God of War 2022 arrivera également sur PS4

Dans l’annonce sur le blog de PlayStation, Hust déclare également que « lorsqu’il est logique de développer un titre à la fois pour PS4 et PS5 – pour Horizon Forbidden West, le prochain God of War, GT7, nous continuerons à l’envisager. Si les propriétaires de PS4 veulent jouer à ce jeu, alors ils le pourront. S’ils veulent continuer et jouer à la version PS5, ce jeu sera là pour eux ».

Ces trois jeux seront donc des titres cross-gen disponibles sur PS5 et PS4. Cela vient contredire les informations données par Sony lors d’une conférence à l’occasion de son Investor Day, mais vient confirmer les déclarations d’un développeur en début d’année. En effet, David Jaffe, ancien employé du studio de Santa Monica, pensait que les joueurs PS4 n’allaient pas être oubliés.

Sony Interactive Entertainment avait annoncé la suite de God of War sur PlayStation 5 en septembre, mais n’avait pas montré d’images de gameplay. Une brève bande-annonce présentait un dialogue de Kratos, s’adressant vraisemblablement à Atreus. On pouvait entendre « L’heure approche. Tu dois te préparer ». Le teaser se terminait avec la phrase « Le Ragnarok arrive ».

Source : PlayStation